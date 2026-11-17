Les armateurs du Maniema redoutent des difficultés d'approvisionnement de la province à la suite de l'interdiction de navigation des baleinières en bois sur le fleuve Congo. Dans un entretien ce mardi 17 novembre avec Radio Okapi, ils ont souligné que les bateaux de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) ne pourront pas, à eux seuls, répondre aux besoins de la population, fortement dépendante du transport fluvial sur l'axe Kindu-Ubundu.

Le président de la section du Maniema de l'Association des armateurs du Congo, Hamadi Hemedi, appelle le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, à revoir cette décision. Il craint que l'arrêt des activités des baleinières en bois ne compromette l'acheminement des marchandises vers cette province enclavée.

Cette inquiétude intervient après la décision du gouvernement d'interdire la navigation des baleinières en bois sur le fleuve Congo, dans un contexte marqué par la recrudescence des naufrages impliquant ce type d'embarcations, avec de lourdes pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un arrêté signé le 10 novembre 2026, le ministère des Transports, voies de communication et désenclavement avait toutefois accordé un sursis de trois mois à certaines baleinières en bois, qui peuvent continuer à naviguer, à titre exceptionnel et transitoire, sur les voies navigables intérieures, à condition que leurs dessertes restent limitées au territoire d'une même province.

Les liaisons interprovinciales empruntant le fleuve Congo restent, en revanche, interdites à ces embarcations. La dérogation est également soumise à des conditions de sécurité : navigation uniquement entre 6 heures et 18 heures, port obligatoire du gilet de sauvetage, respect du tonnage autorisé et interdiction d'embarquer ou de débarquer en dehors des points autorisés.

Ce délai doit permettre le déploiement progressif des baleinières métalliques, estime le ministère des Transports.

Les armateurs mettent en avant la capacité de transport

Pour Hamadi Hemedi, les bateaux de la SNCC ne peuvent pas compenser l'arrêt des baleinières en bois sur l'axe Kindu-Ubundu. Selon lui, ces dernières transportent chaque mois environ 12 000 tonnes de produits divers, alors que les bateaux de la société publique n'effectuent qu'un seul voyage par an, avec une capacité de 700 tonnes.

« Le Maniema va attendre la seule course l'année et avec une quantité de 700 tonnes », alerte-t-il.

Le responsable des armateurs décrit le Maniema comme une province enclavée, confrontée à un manque d'infrastructures routières et fortement dépendante du transport fluvial pour son approvisionnement.

Il redoute que l'interruption des liaisons assurées par les baleinières en bois aggrave les difficultés d'accès aux produits de première nécessité et perturbe les échanges commerciaux.

Hamadi Hemedi demande ainsi au gouvernement de revoir sa décision en tenant compte des besoins des populations et des réalités économiques de la province.