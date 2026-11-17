La Régie des voies fluviales (RVF) a lancé, lundi 16 novembre, les travaux de signalisation fluviale sur la rivière Mfimi, dans le corridor Mushie-Nioki, au Maï-Ndombe. Cette opération vise à sécuriser la navigation sur cet axe de 105 kilomètres, resté sans balisage pendant plus de quatre décennies, et à réduire les risques d'accidents.

Le lancement officiel des travaux a été effectué par le ministre provincial des Transports, Alexis Mputu Bonzali. Pendant dix jours, les équipes techniques de la RVF procéderont à l'installation de bouées destinées à matérialiser le chenal navigable et à guider les embarcations.

Les agents de la Régie des voies fluviales sont mobilisés sur le terrain pour rétablir les dispositifs de signalisation sur ce tronçon reliant Mushie à Nioki.

Selon les autorités provinciales, cette voie constitue un axe important pour les déplacements des populations riveraines et le transport des marchandises dans cette partie du Maï-Ndombe.

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Les bouées installées permettront aux navigateurs d'identifier plus facilement le chenal praticable et d'éviter les obstacles susceptibles de provoquer des accidents.

Selon la RVF, cette signalisation est indispensable pour garantir une navigation plus sûre, particulièrement sur les voies fluviales où les conditions de circulation évoluent régulièrement.

L'exécution des travaux est assurée par la Régie des voies fluviales, sous la coordination des services chargés de l'hydro-balisage.

L'installation des bouées doit permettre aux navigateurs de mieux repérer la voie navigable à suivre et d'éviter les obstacles susceptibles de provoquer des accidents.

Un enjeu économique pour les localités riveraines

Les autorités provinciales espèrent que la remise en service de la signalisation fluviale favorisera la circulation des personnes et des biens entre les différentes localités desservies par la rivière Mfimi.

Cette opération devrait également contribuer à dynamiser les échanges commerciaux et à améliorer l'approvisionnement des populations qui dépendent largement du transport fluvial pour leurs activités économiques.

Pour plusieurs acteurs locaux, ce retour du balisage marque une étape importante dans les efforts de modernisation et de sécurisation du réseau fluvial du Maï-Ndombe.