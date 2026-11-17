Le projet de construction du port en eau profonde de Mayumba pourrait bientôt franchir une étape décisive. Le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et chargé de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a annoncé la perspective de la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe émirati AD Ports Group.

C'était lors de son intervention sur Gabon Première, le 13 novembre.Interrogé sur les perspectives du secteur portuaire, à la suite des accords conclus avec les partenaires chinois autour du projet Bélinga, le membre du gouvernement a évoqué les avancées attendues pour plusieurs infrastructures stratégiques du pays.

Parmi elles, figure le port en eau profonde de Mayumba, dans la province de la Nyanga, un projet dont la concrétisation se fait attendre depuis plusieurs années. « Dans un futur très proche, puisque cela relève de mon secteur, je me rendrai à Abu Dhabi procéder à la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe Abu Dhabi Ports, qui est devenu AD Ports », a indiqué le ministre.

Cette annonce intervient dans un contexte de rapprochement entre Libreville et Abu Dhabi. En février 2026, les deux parties avaient déjà signé un mémorandum d'entente dans le domaine portuaire et logistique.

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En juillet dernier, le ministère des Transports avait également fait état de discussions techniques portant notamment sur le développement du port de Mayumba, avec la perspective de nouveaux accords spécifiques.

La relance de ce dossier constitue un enjeu important pour le développement des infrastructures portuaires et la valorisation de la façade maritime gabonaise. Toutefois, les modalités du partenariat, le calendrier de mise en oeuvre et les caractéristiques des futurs travaux restent à préciser.

Pour Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, cette perspective s'inscrit dans une dynamique plus large de concrétisation de projets longtemps annoncés, mais restés sans avancées significatives. Il a notamment cité le projet Bélinga et l'usine de marbre de Doussiegoussou, dans la province de la Nyanga, dont la mise en service prochaine illustre, selon lui, la volonté de faire avancer des dossiers longtemps restés en attente. La signature annoncée avec AD Ports Group pourrait ainsi constituer une nouvelle étape dans la concrétisation du port en eau profonde de Mayumba.

Reste désormais à connaître les engagements opérationnels des deux parties et le calendrier qui sera retenu pour la réalisation de cette infrastructure.