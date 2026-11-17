Tunis — Pas plus de 0,3%, c'est ce que recevrait le programme de recherche scientifique, ont affirmé des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Réunis en séance plénière conjointe depuis lundi soir, ils ont dénoncé aussi la fuite des compétences, le blocage de projets universitaires et la précarité des docteurs chômeurs.

Le projet de budget 2027 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévoit 2 484,044 millions de dinars (MD) de crédits de paiement, contre 2 379,180 MD en 2026.

Cette enveloppe pèse environ 4,4% du budget de l'État. Trop peu, jugent les intervenants, face aux défis des universités.

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Les salaires et les dépenses de fonctionnement absorbent l'essentiel du budget au détriment de l'investissement et des réformes, ont-ils déploré, faisant état d'un recul de 21% de l'investissement, passant de 76 à 60 MD.

Face à cette régression, les députés doutent que les universités tunisiennes puissent tenir le rythme de la transition numérique, intelligence artificielle comprise, s'interrogeant sur la capacité du pays à garantir sa sécurité alimentaire, énergétique et sanitaire.

Leur remède ? Orienter la recherche vers les besoins des entreprises, inciter celles-ci à financer des projets universitaires, équiper les laboratoires.

Pour la formation, les élus du peuple ont plaidé pour un mécanisme national qui associe ministère et entreprises afin de repérer les spécialités d'avenir, des stages en entreprise.

Ils ont suggéré aussi la création d'une agence tunisienne des étudiants chargée d'attirer les étudiants étrangers et les Tunisiens de l'étranger.

Autre inquiétude, selon les députés, médecins, ingénieurs et universitaires quittent le pays. A ce titre, les députés ont réclamé un programme pour attirer les compétences tunisiennes de l'étranger.

Côté services universitaires, ils ont dénoncé la dégradation de plusieurs établissements, la lenteur des travaux et le blocage de projets malgré les crédits alloués.

Face à ce constat, iles députés ont réclamé de nouveaux foyers, de meilleurs repas ainsi que la révision des critères d'orientation et d'attribution des bourses.

Ils se sont lamentés de voir plusieurs établissements se délabrer et des projets s'enliser malgré les crédits alloués, citant l'exemple de la faculté de médecine de Médenine, un projet qui tarde à voir le jour depuis des années malgré le don d'un terrain appartenant à l'administration.

D'autres députés ont plaidé pour des pôles technologiques dans le sud.

Les docteurs chômeurs ont aussi marqué les débats. Des députés ont réclamé l'application du décret présidentiel sur leur recrutement, l'embauche de 5 000 docteurs en une fois et la régularisation des vacataires et des contractuels.

Les élus du peuple ont enfin appelé à revoir le décret n°1825 de 1993 sur le statut des enseignants-chercheurs, les systèmes de rémunération y afférents, les règles de désignation des présidents d'université ainsi que la date de finalisation du statut des enseignants universitaires.