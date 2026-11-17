Tunis — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a affirmé que son département oeuvre à améliorer la vie universitaire, l'hébergement, la restauration et l'accompagnement sanitaire et psychologique des étudiants.

Plus de 241 millions de dinars (MD) du budget du ministère sont alloués aux bourses et prêts universitaires, a-t-il précisé.

Lors de la séance plénière conjointe de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée au projet de budget 2027 du ministère, aux premières heures de mardi, le ministre a reconnu que la vie estudiantine nécessite encore des améliorations.

Tout en soulignant l'attachement de l'Etat à son rôle social, il a indiqué que plus de la moitié du budget, hors rémunérations, est dédiée aux services universitaires.

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Les foyers universitaires accueillent plus de 64 mille étudiants, soit un taux de réponse supérieur à 80%, ajoutant que le ministère s'emploie, selon ses moyens, à élargir le nombre de bénéficiaires, à améliorer l'hébergement et à proposer des repas équilibrés ainsi que des activités culturelles, sportives et scientifiques.

S'adressant aux élus des deux chambres, le ministre a indiqué que l'accompagnement sanitaire et psychologique se développe avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur, la Protection civile et le Croissant-Rouge tunisien, notamment par la formation aux premiers secours.

Il a rappelé la gratuité des soins dans les structures publiques et la conclusion de 87 conventions avec des médecins pour les interventions curatives et préventives dans les foyers.

Tout en reconnaissant des difficultés de déplacement vers les complexes universitaires, il a indiqué qu'une coordination est menée avec les directions régionales du transport et les sociétés de transport pour les atténuer.

Volet formation, il a annoncé la révision des programmes, des approches pédagogiques fondées sur les compétences et l'innovation, et un référentiel de formation. Les pôles de l'étudiant entrepreneur seront généralisés et le statut actualisé.

Tout en soulignant que le rendement de la recherche scientifique reste en deçà des attentes malgré les acquis, il l'a imputé à la multiplicité des mécanismes de financement et à leur faible évaluation, à la valorisation limitée des résultats, à la sous-exploitation des équipements, au manque d'orientation vers les priorités de développement et à la fuite des compétences.

Pour y répondre, le ministère a élaboré une stratégie participative axée sur la sécurité alimentaire et hydrique, la transition énergétique, la santé et l'agriculture.

Le département finance aussi des applications d'intelligence artificielle, dont celles du Centre pilote du numérique de Sfax. Résultat: près de 100 brevets par an.

Une stratégie participative a été élaborée pour orienter les projets vers la sécurité alimentaire et hydrique, la transition énergétique, la santé et l'agriculture, a annoncé le ministre, ajoutant que son département finance aussi des structures développant l'intelligence artificielle dont le Centre pilote du numérique de Sfax.

Près de 100 brevets sont enregistrés chaque année, a-t-il encore révélé.

En 2026, le système compte 543 structures de recherche, 10.624 doctorants, 2.048 thèses et 11.600 publications scientifiques.

Dossier recrutement, 740 postes d'enseignants-chercheurs docteurs s'ouvrent en 2027, comme en 2026, a indiqué Belaïd, ajoutant qu'un plan national équilibrant les spécialités est en voie de préparation.

Le dossier des agents sous contrat de prestation de services sera également traité avec toutes les parties concernées, selon le ministre, annonçant la création d'une commission issue du Conseil des universités pour réviser le statut des enseignants-chercheurs avec une approche participative.