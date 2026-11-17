Tunis — L'Association tunisienne des sciences astronomiques (ATSA) a invité les Tunisiens où qu'ils se trouvent dans le pays à adresser, demain, mardi à 19h00, un salut lumineux symbolique à la sonde américaine "Voyager 1", parvenue à un jour-lumière de la Terre.

La NASA a lancé à cette occasion une initiative mondiale, a rappelé l'association dans un communiqué.

Le geste est simple. Il suffit d'émettre "VGR" en code Morse, avec une lampe torche ou la lumière d'un téléphone portable en hommage à cet exploit scientifique.

Tout en rappelant que "Voyager 1" a quitté la Terre le 5 septembre 1977 pour explorer les planètes extérieures, l'association précise que la sonde est devenue, en 2012, le premier engin spatial à franchir le seuil de l'espace interstellaire.

Aujourd'hui encore, elle file à travers l'espace avec le disque d'or, chargé de sons, d'images et de salutations de la Terre. Un message de l'humanité à l'univers.

Ce salut lumineux célèbre la science et l'exploration, a souligné l'association. Il prouve que les rêves de l'homme ne connaissent pas de frontières.