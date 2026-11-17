Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l'audience a couvert plusieurs secteurs. Elle a visé surtout la marche de certains services publics qui n'assurent pas pleinement leur rôle.

Le chef de l'État y voit, notamment, l'oeuvre des "résidus de l'ancien système" qui cherchent à reconquérir leurs positions, à malmener les citoyens et à attiser les tensions.

Tout en soulignant que que "la loi demeure l'arbitre", le président Saïed a écarté toute discrimination ou favoritisme, quelle que soit la position ou la responsabilité.

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Viennent ensuite la hausse des prix, la distribution des engrais, le transport et la santé.

S'y ajoutent également les complications administratives et réglementaires que certains brandissent pour freiner les projets de développement alors que les conditions légales sont réunies.

Ce qui manque, a jugé le président, c'est la volonté.

La Tunisie traverse des moments historiques, a-t-il poursuivi, et son peuple tient à la victoire, un choix sans marchandage ni retour en arrière.

L'heure n'est plus à l'attente. Place à une concrétisation effective et sincère portée par un dévouement sans borne à la patrie, a encore martelé le président de la République, assurant que le voie empruntée par le peuple tunisien restera inchangé, pas plus que la cause.

Quant à ceux qui tremblent de peur et placent leurs calculs personnels avant l'intérêt du pays, l'histoire les rangera parmi ceux qui se sont préférés à leur patrie et ont vendu la cause de leur peuple, a fait savoir le président Saïed.