Faute d'accord sur un candidat ou sur la tenue d'un vote, les dirigeants de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont prolongé, le 16 novembre 2026, le mandat de Louise Mushikiwabo au secrétariat général de 12 mois. Sur RFI, certains participants à ces assises racontent les dernières négociations et détaillent les règles qui pourraient changer avant l'élection de 2027.

Le huis clos devait départager quatre candidats à la tête de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s'est achevé sur un compromis qui reporte la désignation du prochain secrétaire général à 2027.

À Phnom Penh, au Cambodge, les chefs d'État et de gouvernement ont accepté la proposition de la présidence cambodgienne du sommet de prolonger d'un an le mandat de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2019 et qui briguait un troisième mandat. Reste à s'entendre sur les règles de sa succession.

Dans le huis clos, une prolongation ramenée de deux ans à un an

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Avant la décision des chefs d'État, Kinshasa s'était dit prêt à envisager le retrait de sa candidate, Juliana Amato Lumumba, au profit de l'ancien Premier ministre roumain, Dacian Ciolos. « Les choix que nous avions faits d'envisager le retrait de Madame Lumumba correspondaient donc à notre volonté, à notre flexibilité, à notre souplesse pour voir comment on facilite l'issue du sommet », explique à RFI le ministre de la Communication de RDC et porte-parole du gouvernement. Patrick Muyaya défend aussi la démarche du président français, Emmanuel Macron, qui avait écrit à ses homologues congolais et rwandais. Pour Patrick Muyaya, il s'agissait de « préserver l'unité de notre organisation en privilégiant la voie du consensus ».

Olivier Nduhungirehe livre un autre récit. Le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse Paris d'avoir fait pression sur des États pour qu'ils soutiennent la candidature de Dacian Ciolos. Selon lui, à mesure que les discussions s'enlisaient, Kigali a proposé de maintenir Louise Mushikiwabo deux ans, jusqu'au prochain sommet de l'OIF, prévu en 2028 au Canada, et de renoncer à présenter un candidat pour lui succéder. Il dit avoir soumis cette proposition aux dirigeants du Sénégal, du Togo et du Bénin. « Le délai de deux ans a été ramené à un an », raconte-t-il. La formule a ensuite été soumise au chef de l'État congolais qui, toujours selon Olivier Nduhungirehe, souhaitait une transition plus courte confiée à l'administratrice de l'OIF. Le communiqué de clôture attribue à la présidence cambodgienne la proposition d'un an finalement retenue.

La portée de cette prolongation reste disputée. « Prolongation n'est pas reconduction politique », insiste Patrick Muyaya, qui présente la préparation des nouveaux textes comme la mission assignée à la secrétaire générale. Olivier Nduhungirehe estime, lui, que Louise Mushikiwabo continuera d'exercer pleinement ses fonctions, jusqu'à la fin de 2027. L'OIF indique que les États et gouvernements pourront lui soumettre des amendements à la procédure électorale.

Trois pistes de réforme, du nombre de mandats au seuil de voix

« La réforme principale qui est attendue, c'est celle du mode d'élection du secrétaire général », estime Patrick Muyaya. Depuis 2022, le règlement prévoit que le sommet recherche d'abord un consensus. À défaut, il peut recourir à un vote à la majorité simple des membres présents et votants. Pour le ministre congolais, cette règle risque de donner au prochain titulaire une assise trop étroite au sein d'une organisation où 53 États et gouvernements sont membres de plein droit.

De son côté, Olivier Nduhungirehe énumère les trois questions soulevées par les dirigeants : « le besoin de limitation de mandat », « le besoin de rotation entre régions » et « passer du vote à la majorité simple à la majorité absolue ».

Le détail reste à négocier : combien de mandats une même personne pourrait exercer ? Comment les régions se succéderaient ? Et sur quelle base serait calculée la majorité absolue ? La Charte prévoit aujourd'hui un mandat de quatre ans renouvelable. Le communiqué de Phnom Penh ouvre la discussion sur les amendements, sans annoncer de nouvelle règle.

Juliana Amato Lumumba reste en lice, Kigali renonce à présenter un candidat

« La candidature de Madame Lumumba reste en lice », assure Patrick Muyaya. Dacian Ciolos et la Mauritanienne Coumba Bâ, les deux autres candidats à Phnom Penh face à Juliana Amato Lumumba et Louise Mushikiwabo, pourront également se représenter, selon les deux ministres. D'autres candidatures pourront s'ajouter. Olivier Nduhungirehe confirme que le Rwanda a pris l'engagement de ne présenter personne à la prochaine élection.

Les deux ministres évoquent un sommet extraordinaire pour désigner la prochaine direction. Le chef de la diplomatie rwandaise le situe « vers la fin de l'année prochaine ». Le communiqué de l'OIF confirme une élection en 2027, sans annoncer de date ni de lieu. Le 21e sommet ordinaire, lui, est prévu à Ottawa. D'ici là, le Cambodge, qui a pris la présidence du sommet, devra accompagner les discussions sur les règles qui permettront de départager les candidats.