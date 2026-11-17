Les dernières rencontres de la quatrième journée se jouent ce mardi 17 novembre. Retrouvez les résultats et le bilan de ces éliminatoires après quatre journées.

Vainqueurs lundi 17 novembre, le Sénégal avait fait un grand pas vers la qualification à deux journées de la fin, mais devaient attendre les résultats de ce mardi pour être fixés. Les Lions de la Téranga sont officiellement qualifiés pour la phase finale car le Mozambique s'est imposé en Éthiopie dansle groupe J (1-0).

Battus 2-1 au Lesotho, les Gabonais ont raté l'occasion de prendre le large dans le groupe A. Les Gabonais ont été menés 2-0 jusqu'à la 89e minute quand Fabrice-Alan Do Marcolino a réduit le score.

Avec une nouvelle défaite, cette fois face à l'Angola (1-0), le Soudan du sud qui n'a inscrit aucun point est définitivement éliminé dans ce groupe B, où l'Egypte, qui n'a pas fait mieux qu'un nul contre le Malawi (0-0), est deuxième derrière les Angolais. La veille, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée avaient dit adieu à la phase finale.