Tunis — Quatre grands projets de développement des périmètres irrigués couvrant 56 mille hectares coûteront près de 1400 millions de dinars (MD), a indiqué le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

S'exprimant lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), consacrée au budget du ministère pour 2027, il a ajouté que 31 autres projets sont en cours.

Ils portent sur la création de nouveaux périmètres ou le réaménagement de périmètres existants moyennant un coût de 25 MD et une superficie de 6 mille hectares.

Tout en soulignant l'importance de données fiables sur le secteur, le ministre a annoncé le lancement, en novembre 2026, du premier recensement général de l'agriculture.

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Ce projet vise à constituer une base de données fiable et actualisée sur la structure du secteur et sur les caractéristiques, la répartition, les activités et le potentiel des exploitations.

Cette base servira à élaborer et évaluer les politiques agricoles, à orienter les investissements et à soutenir la planification aux niveaux national et régional.

Ben Cheikh a rappelé l'actualisation de la carte bioclimatique présentée le 4 novembre 2026 (la précédente datait de 1976), indiquant qu'elle permettra avec le recensement d'élaborer une nouvelle carte agricole qui tiendra compte du climat, des ressources hydriques et de la nature des sols.

Volet la santé animale, la couverture par la vaccination gratuite a dépassé 80% en 2026, avec la participation de 245 vétérinaires privés dans le cadre du mandat sanitaire. La liste des maladies ciblées sera élargie.

Le ministre a ensuite abordé la maladie de la langue bleue chez les ruminants et la maladie hémorragique épizootique chez les bovins. Des insectes les transmettent.

L'homme ne risque rien. Les animaux ne se contaminent pas directement entre eux, a-t-il rassuré.

Ben Cheikh a souligné que la riposte repose sur la prévention à travers la vigilance, l'alerte, la sensibilisation et l'intervention sur le terrain, affirmant que l'objectif est de freiner la propagation et protéger le cheptel.