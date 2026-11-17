Tunis — Le projet de code des eaux est à un stade avancé après sa soumission aux ministères et structures concernés et la prise en compte de leurs observations, a indiqué le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Lors de la séance plénière commune de l'ARP et du Conseil national des régions et des districts, consacrée lundi soir au budget du ministère pour 2027, il a précisé que les amendements proposés visent à combler les lacunes de gestion.

Ils doivent aussi améliorer l'administration et la préservation des ressources hydrauliques.

Tout en soulignant que le code forestier sera lui aussi révisé, le ministre a expliqué que cette réforme doit lever les obstacles qui ont freiné les objectifs fixés.

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Elle doit également intégrer les habitants des zones forestières aux plans de développement et les associer à la gestion durable des forêts.

Les propositions encouragent les structures organisées, jeunes promoteurs, coopératives, sociétés communautaires, groupements de développement à valoriser les ressources forestières, dans le respect des droits d'usage.

Elles soutiennent aussi le développement durable des forêts et des parcours.

S'agissant de la numérisation, le ministère développe une plateforme électronique de gestion des autorisations du domaine public hydraulique.

Il met aussi en place un système d'information hydrologique qui fournira des indicateurs en temps réel pour suivre la situation hydrique et appuyer la décision.

Tout en rappelant que la loi n° 21 de 2026 régularise les puits agricoles non autorisés, le ministre a indiqué que le ministère oeuvre à intégrer les agriculteurs concernés dans le circuit économique.

Il a ajouté que son département entend également rationaliser l'exploitation des eaux souterraines et les préserver.