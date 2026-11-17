JUBA — Un mandat clair, le respect de la Constitution et des lois, ainsi que des garanties contre toute forme d'exercice arbitraire du pouvoir. C'est ce que demandent les Évêques catholiques du Soudan et du Soudan du Sud au gouvernement par intérim, mettant en garde contre le risque qu'il ne devienne un instrument d'exclusion politique ou qu'il prolonge indéfiniment l'incertitude institutionnelle.

Dans la perspective des élections générales, prévues le 11 février 2027 (voir Fides 6/11/2026), les Évêques expriment leur inquiétude quant à la mise en oeuvre de l'accord de paix de 2018 et à la préparation des institutions électorales. « Nous demandons clarté et transparence, ainsi que le respect des fondements constitutionnels et juridiques de l'exercice du pouvoir, du mandat et des limites du dispositif provisoire », peut-on lire dans le communiqué lu par le Cardinal Stephen Ameyu Mulla, Archevêque de Juba, lors de la 52e Assemblée plénière annuelle des évêques, qui s'est tenue à Torit du 7 au 13 novembre.

Le gouvernement d'intérim, affirment les Évêques, doit « préserver la stabilité nationale, garantir la continuité des services publics essentiels, protéger les droits des citoyens et favoriser une transition démocratique pacifique et crédible ». Tout exercice de l'autorité publique doit être conforme à la Constitution transitoire, à l'Accord revitalisé de 2018 sur le règlement du conflit et aux lois en vigueur, dans le respect de l'État de droit, de la responsabilité institutionnelle et du bien commun.

Cette prise de position intervient après que, il y a près de deux mois, le président Salva Kiir a dissous le gouvernement transitoire revitalisé d'unité nationale, mis en place en vertu de l'accord de paix de 2018, pour le remplacer par un exécutif par intérim (voir Fides du 24/09/2026). Cette décision fait suite aux modifications apportées à la loi électorale, qui maintiennent les pouvoirs constitutionnels du président jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.

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La légitimité juridique de ce nouveau dispositif a été contestée par des observateurs indépendants, selon lesquels une loi ordinaire ne peut instaurer des structures et des pouvoirs non prévus par la Constitution. Les Évêques rappellent que le vote doit « exprimer la volonté souveraine du peuple » et représenter une voie pacifique et crédible vers la démocratie constitutionnelle. Parmi les principaux problèmes, ils soulignent l'insuffisance des ressources institutionnelles, techniques et financières, les lacunes en matière de sécurité, la non-réalisation des engagements prévus par l'accord de paix, la méfiance politique et les déplacements de population.

« Le pays ne doit pas être contraint d'organiser des élections en l'absence des conditions nécessaires », affirment les Évêques. L'Église appelle en outre au dialogue entre le gouvernement, l'opposition et les groupes qui n'ont pas signé l'accord de paix de 2018 : « Aucune paix durable ne peut être construite par l'exclusion ou des décisions unilatérales ».

Les Évêques réaffirment enfin la disponibilité de l'Église catholique à accompagner le pays sur la voie de la paix et de la réconciliation, par le dialogue, l'éducation civique et la consolidation de la paix, aux côtés des dirigeants politiques, de la communauté internationale et de la population.