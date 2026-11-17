Elle avait promis un spectacle mémorable. Elle a livré une véritable démonstration de talent ! À l'Espace Sorano de Vincennes, la chanteuse gabonaise, Tita Nzebi a tenu parole, offrant au public un concert inédit de deux heures non-stop, dans une ambiance électrique où la musique a fait tomber toutes les frontières.

Devant un public cosmopolite, chaleureux et particulièrement réceptif, l'artiste gabonaise, originaire de Mbigou dans le département de la Boumi-louetsi, a déployé toute l'étendue de son talent, enchaînant les prestations avec une générosité scénique remarquable.

Entre émotion, rythmes envoûtants et communion avec les spectateurs, la soirée a pris des allures de grande célébration culturelle. Les applaudissements nourris et les visages réjouis à la sortie de la salle témoignaient éloquemment de la satisfaction générale.

Deux heures de spectacle sans répit : autant dire que les montres ont tourné, mais que personne ne semblait pressé de regarder l'heure ! Avec cette prestation aboutie, Tita Nzebi confirme son pouvoir de séduction et son statut d'ambassadrice de la richesse musicale gabonaise.

Vincennes a vibré, le public a savouré le nouvel album Réminiscence et la promesse a été honorée. Une soirée qui laissera assurément de beaux souvenirs.