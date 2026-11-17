Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé, ce mardi, ses chaleureuses félicitations à son homologue capverdien, José Maria Neves, à la suite de sa réélection à la magistrature suprême, remportée dès le premier tour de l'élection présidentielle organisée dimanche dernier.

Cette information ressort d'un message du Chef de l'État angolais, rendu public par les services de presse de la Présidence de la République. Dans cette correspondance, João Lourenço adresse ses félicitations à José Maria Neves, au nom de l'Exécutif angolais et en son nom propre, saluant le choix libre et démocratique du peuple capverdien.

Le Président angolais estime, par ailleurs, que le déroulement du processus électoral témoigne du sens des responsabilités de la société capverdienne dans la gestion des divergences politiques, privilégiant la stabilité nationale et le dialogue entre les différentes forces vives de la nation.

D'après les résultats provisoires communiqués par la Commission nationale des élections (CNE), portant sur 99,4 % des bureaux de vote dépouillés, José Maria Neves a recueilli 64 % des suffrages exprimés, soit 82 500 voix. Sa principale adversaire, Joana Rosa, a obtenu 31,4 % des suffrages.

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Élu pour la première fois en octobre 2021 avec 51,79 % des voix, José Maria Neves entame ainsi un second mandat de cinq ans à la tête de l'État capverdien, à la suite de sa réélection dès le premier tour du scrutin présidentiel.

Situé en Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert est un État insulaire constitué d'un archipel de dix îles, dont neuf sont habitées, avec pour capitale la ville de Praia.

Le pays a accédé à l'indépendance le 5 juillet 1975, après plusieurs siècles de domination portugaise. Il est notamment membre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Sur le plan bilatéral, l'Angola et le Cabo Verde entretiennent des relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération, fondées sur le partage de la langue portugaise ainsi que sur des liens historiques et des affinités culturelles.