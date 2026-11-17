Luanda — La députée Luísa Damião a souligné, ce mardi à Nairobi (Kenya), l'impact du Programme de renforcement de la protection sociale (KWENDA) dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'inclusion productive en Angola.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, lors de son intervention au 3e Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition, qui se tient du 16 au 17 novembre, la parlementaire a expliqué qu'en plus de soutenir la consommation des familles vulnérables, le programme, qui a déjà bénéficié à plus de 1,6 million de familles grâce à des transferts sociaux monétaires, encourage les activités productives, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.

D'après les données de l'évaluation pour la période 2020-2024, 23,1 % des bénéficiaires ont utilisé les ressources reçues pour l'élevage, tandis que 19,9 % ont investi dans la production agricole.

La députée a également mis en lumière le Programme national d'alimentation scolaire, le considérant comme une initiative essentielle pour la protection nutritionnelle et le développement des enfants.

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Dans son discours, Luísa Damião a affirmé que la faim représente non seulement une absence de nourriture, mais aussi la négation d'un droit fondamental, une atteinte à la dignité humaine et un frein au développement des nations.

La parlementaire a soutenu que l'éradication de la faim et de la malnutrition doit se traduire par des actions concrètes, grâce à des politiques publiques efficaces, un financement adéquat et un meilleur contrôle des ressources allouées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Abordant les défis mondiaux et régionaux, elle a souligné que les conflits armés, les crises humanitaires, la pauvreté, les inégalités sociales et le changement climatique continuent d'exacerber l'insécurité alimentaire, en particulier dans les pays en développement et les communautés les plus vulnérables.

En Afrique, a-t-elle ajouté, la dépendance aux importations alimentaires, les limitations des infrastructures agricoles et les difficultés d'accès au financement, à l'eau et aux technologies constituent des obstacles à la transformation des systèmes agroalimentaires.

Dans ce contexte, Luísa Damião a plaidé en faveur d'investissements dans les infrastructures agricoles, les systèmes d'irrigation, le stockage, la conservation et la transformation des produits, ainsi que dans le renforcement de l'agriculture familiale et commerciale, de l'élevage, de la pêche et de l'agro-industrie.

Elle a également souligné la nécessité de promouvoir une agriculture adaptée au changement climatique, avec une gestion durable des sols et des ressources en eau, afin d'accroître la capacité des communautés à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Au niveau régional, elle a mis en avant le potentiel agricole et les ressources naturelles disponibles au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tout en reconnaissant la persistance des défis liés au changement climatique, aux infrastructures, au financement et à l'accès aux technologies.

Parmi les instruments de soutien à la sécurité alimentaire, elle a mentionné la Politique agricole régionale de la SADC et le projet STOSAR II, élaboré en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avec le soutien de l'Union européenne.

Luísa Damião a par ailleurs affirmé que les États devraient accorder une plus grande priorité à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leurs budgets généraux respectifs, par le biais d'allocations spécifiques, progressives, transparentes et vérifiables.

À cet égard, elle a plaidé pour un renforcement du rôle des parlements dans l'adoption des textes législatifs, le contrôle de l'exécution budgétaire et l'évaluation des résultats des politiques publiques, afin de garantir que les ressources mobilisées produisent des bénéfices concrets pour les populations.

La députée a également jugé essentiel d'approfondir la coopération entre les États, notamment dans le cadre de l'Union africaine et de la SADC, ainsi que de renforcer la collaboration entre les parlements, les gouvernements, le secteur privé, les institutions de recherche et les organisations de la société civile.

La participation des femmes et des jeunes à la transformation des systèmes agroalimentaires a également été soulignée comme une priorité, avec la nécessité de créer de meilleures conditions d'accès à la terre, au financement, à la formation et à l'innovation.

Dans son discours, Luisa Damião a estimé que l'Afrique dispose de ressources naturelles, de terres arables, d'un potentiel hydrique et d'une population jeune capable d'impulser la transformation des systèmes agroalimentaires, et qu'il est indispensable de convertir ces potentialités en capacités de production, en opportunités économiques et en meilleures conditions de vie.

Le 3e Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition est organisé conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Parlement du Kenya et l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID).

Cette initiative réunit des parlementaires du monde entier sur le continent africain, faisant suite aux éditions précédentes qui se sont tenues en Espagne (2018) et au Chili (2023).

L'événement vise à élaborer une législation efficace pour garantir le droit à l'alimentation, promouvoir l'accès à une alimentation saine et renforcer l'égalité des genres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Les parlementaires aborderont également les tendances mondiales et l'action parlementaire en matière de transformation des systèmes agroalimentaires, d'intégration du droit à l'alimentation dans les politiques publiques, du lien entre climat et sécurité alimentaire, ainsi que du rôle de la paix et de la résolution des conflits dans la réalisation des Objectifs de développement durable, en particulier l'objectif Faim Zéro.