La désignation de l'arbitre Félix pour diriger le très attendu derby de la capitale entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain suscite déjà des réactions. En effet, ce choix intervient dans un contexte marqué par les réserves exprimées par la direction espérantiste à l'égard de l'arbitre, dont la désignation ne semble pas faire l'unanimité au sein du club de Bab Souika.

L'arbitre allemand, âgé de 45 ans, sera ainsi au sifflet de cette affiche comptant pour la huitième journée de Ligue 1, programmée le dimanche 22 novembre à 14h30 au stade Hamadi-Agrebi de Radès. Son profil n'est toutefois pas exempt de controverses : Felix Zwayer avait été suspendu six mois en 2005 dans le cadre de l'affaire de manipulation de matches impliquant son compatriote Robert Hoyzer.

Malgré cet épisode, il a poursuivi sa carrière au plus haut niveau, officiant notamment lors de compétitions européennes et de la Coupe du monde 2026. Sa désignation promet ainsi de placer l'arbitrage au centre de l'attention avant même le coup d'envoi de ce match tant attends entre les deux rivaux tunisois .