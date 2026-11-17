Le budget de la mission des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger au titre de l'année 2027 est estimé à 404,150 millions de dinars (MD), selon le rapport de la Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l'étranger et de la migration à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et de la Commission de l'investissement et de la coopération internationale au Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Ce montant a été présenté, mardi, lors d'une plénière conjointe des deux chambres du Parlement, consacrée à l'examen du projet de budget de ce département. La répartition des fonds alloués fait ressortir une enveloppe de 225,784 MD consacrée aux dépenses de rémunération, contre 96,632 MD pour les dépenses de fonctionnement, 64,284 MD pour les dépenses d'intervention et 17,450 MD pour les dépenses d'investissement.

Sur le plan de la répartition par programmes, l'action diplomatique accapare 61% du budget, suivie de l'action consulaire (29 %) et du programme de direction et d'appui (9%). Intervenant à cette occasion, le président de l'ARP, Brahim Bouderbala, a souligné que l'examen du budget de cette mission intervient dans un contexte international « délicat et instable », marqué par des défis majeurs et des enjeux stratégiques pour la diplomatie tunisienne, qui exigent « vigilance et efficacité ».

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la séance, il a indiqué que cette plénière constitue une occasion de concertation entre les deux chambres parlementaires sur les orientations, les programmes et les objectifs futurs du ministère; Il s'agit aussi d'évaluer aussi l'action diplomatique et de définir les priorités de la politique extérieure de la Tunisie, dans un environnement régional et international en profonde mutation.

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Le président de l'ARP a, à cet égard, a appelé à préserver les constantes constitutionnelles et historiques ainsi que les choix nationaux, fondés essentiellement sur la savegarde de la souveraineté nationale et le rejet de toute ingérence extérieure. Il a, également, insisté sur le respect des principes de réciprocité et d'égalité dans les relations avec l'ensemble des pays et des partenaires.

Bouderbala a, en outre, réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux valeurs de paix et de sécurité internationales, au règlement pacifique des conflits et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, tout en réitérant son rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures tunisiennes.

Le président de l'ARP a renouvelé le soutien de la Tunisie aux causes justes, en particulier à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à établir son propre Etat indépendant, avec Al-Qods pour capitale.