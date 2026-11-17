La balance commerciale alimentaire a enregistré au cours des dix premiers mois de l'année 2026 un excédent de 722,7 MD contre un excédent de 621,9 MD durant la même période de l'année précédente, enregistrant ainsi, un taux de couverture de 111,4% à fin octobre 2026 contre 111,5% à fin octobre 2025.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 18,7% alors que les importations ont augmenté de 18,8%, selon des données publiées mardi par l'observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

L'excédent constaté s'explique principalement par l'augmentation des exportations de l'huile d'olive (+37,1%) et ceci malgré la hausse des importations des céréales (+25,7%). Le prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive s'est établi à 12,59 DT/kg, enregistrant une légère baisse de 2,0% par rapport à l'année précédente. Les prix à l'importation des produits céréaliers ont baissé de 13,3% pour le blé dur, tandis qu'il a augmenté de 0,8% pour le blé tendre, de 1,0% pour le maïs et de 5,6% pour l'orge.

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S'agissant de la part des produits exportés dans les exportations alimentaires totales à fin octobre 2026, les prix à l'exportation ont diminué de 2,0% pour l'huile d'olive, de 11,1% pour les produits de la pêche, et de 12,0% pour les agrumes, tandis qu'il a augmenté de 9,3% pour les tomates et 1,2% pour les dattes par rapport à la même période de l'année précédente.

Quant aux prix à l'importation des produits céréaliers, ils ont évolué de manière contrastée. Ainsi, le prix du blé dur a enregistré une baisse de 13,3 %, tandis que ceux du blé tendre, du maïs et de l'orge ont progressé respectivement de 0,8 %, 1,0 % et 5,6 %. Par ailleurs, les prix du sucre et des huiles végétales ont affiché des hausses respectives de 8,4 % et de 5,5%. À l'inverse, les prix du lait et de ses dérivés ont reculé de 6,2 %.

Pour ce qui est de la structure des échanges commerciaux de la Tunisie à fin octobre 2026, le déficit de la balance commerciale globale du pays au cours des dix premiers mois de l'année 2026 a enregistré une hausse de 27,6% avec (-23547,2 MD) à fin octobre 2026 contre (-18456,5 MD) à fin octobre 2025. Le total des importations a passé de 70670,5 MD à fin octobre 2025 à 79846,8 MD à fin octobre 2026 soit une hausse de 13,0%.

Les deux groupes de produits celui des matières premières et demi-produits et celui des biens de consommation ont représenté ensemble 56,1% des importations totales du pays.

Les importations alimentaires ont représenté 7,9% des importations totales. Le total des exportations a enregistré une hausse de 7,8% passant de 52214,0 MD à 56299,6 MD. Les exportations alimentaires ont représenté 12,5% des exportations totales. L'excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué, ainsi, à compenser le déficit de la balance commerciale globale à hauteur de 3,1%.