Le programme de Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso Française (CCITF) pour 2027 s'articulera autour de cinq priorités stratégiques à savoir l'attractivité et l'investissement, la coopération économique Tuniso-Française, la transition durable et responsable, l'innovation et les startups et l'emploi et les compétences.

Ce programme a été au centre d'une rencontre tenue, récemment, en présence des présidents et vice-présidents des commissions de la chambre, et qui a permis de dresser un bilan des actions et événements menés en 2026 et d'élaborer le programme d'activités 2027.

Ce programme vise à promouvoir les territoires et accompagner les projets d'implantation en Tunisie et en France et à développer les partenariats d'affaires et les synergies sectorielles et régionales entre entreprises et institutions des deux pays.

Il favorisera l'accompagnement des entreprises dans les démarches RSE et ESG, la facilitation de l'accès aux marchés et aux financements et le renforcement de l'employabilité et l'adéquation formation-emploi.Il comprendra des missions économiques, des rencontres sectorielles, des formations, du réseautage et des mises en relation d'affaires, et ce, pour répondre aux besoins des adhérents de la CCITF et accompagner leur développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a permis également d'examiner les moyens permettant de favoriser la complémentarité des expertises à travers les 13 commissions sectorielles et thématiques : Industrie, Commerce, Agroalimentaire, Santé & Bien-être, Banque, Finance & Assurances, Numérique & IA, Transport & Logistique, Juridique & Éthique, Formation & Emploi, Startup & Innovation, RSE, Adhérents et Communication.

À leurs côtés, le Comité stratégique et prospectif joue un rôle clé dans l'anticipation des enjeux économiques, l'identification des priorités stratégiques et la structuration des actions de plaidoyer portées par la CCITF auprès des décideurs institutionnels.