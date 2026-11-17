La Tunisie accueille, du 16 au 20 novembre, la deuxième réunion préparatoire de l'exercice militaire multinational "FLINTLOCK 2027", avec la participation du Commandement des opérations spéciales américaines pour l'Afrique (SOCAF) et de militaires et experts en planification militaire représentant 38 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

Cette rencontre vise à renforcer la coordination entre les participants et à favoriser l'échange d'expertises et d'expériences, en vue de consolider leurs capacités de planification et d'intervention conjointe face aux défis sécuritaires régionaux.

Le programme de cette réunion comprend des ateliers de travail, des séances de coordination et des visites de terrain consacrés aux différents aspects de la préparation de l'exercice. Les travaux portent notamment sur l'élaboration des scénarios d'entraînement sur le terrain, la préparation des plans médicaux et la mise en place des dispositions logistiques nécessaires à son déroulement.

Prévu ultérieurement en Libye et au Nigeria, l'exercice "FLINTLOCK 2027" a pour objectif de soutenir la coopération militaire multinationale et de contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain.

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Il vise également à développer les capacités des forces spéciales des pays participants, à améliorer leur préparation opérationnelle et à renforcer la coordination ainsi que l'échange de renseignements entre elles pour faire face aux menaces sécuritaires régionales, notamment celles liées aux organisations extrémistes et aux activités illicites.