Le directeur général du Registre national des entreprises (RNE), Mohamed Adel Chouari, a été élu membre du bureau exécutif du corporate registers forum (CRF) et président de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, lors des travaux du congrès annuel de ce forum, tenu ce mardi à Singapour.

Le CRF compte actuellement plus de 85 pays et oeuvre à la promotion de la coopération et de l'échange d'expertises et d'expériences entre les structures des registres du commerce au niveau international.

En vertu de son élection, Chouari sera chargé de représenter la Tunisie au sein du Bureau exécutif du Forum et de contribuer à ses travaux et à ses orientations stratégiques, tout en oeuvrant à renforcer la coopération et la présence des régions Afrique du Nord et Moyen-Orient dans ses structures et activités internationales.