La grève observée mardi par les détaillants de fruits et légumes du marché Salah Eddine Bouchoucha n'est pas un mouvement d'humeur soudain. Elle constitue l'aboutissement d'un malaise ancien qui, selon les commerçants concernés, n'a cessé de s'aggraver au fil des mois, malgré les multiples alertes adressées aux autorités compétentes. Parmi leurs principales revendications figurent la réouverture des circuits d'approvisionnement et la fixation d'une date précise pour l'ouverture du marché de Sadkaoui.

Un marché progressivement étouffé

Sur le terrain, les commerçants dressent un constat alarmant. Le marché Bouchoucha se retrouve aujourd'hui pratiquement enclavé par la prolifération d'étals anarchiques installés à ses abords. Au point que les véhicules destinés à approvisionner les commerces réguliers peinent à atteindre les points de déchargement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans certains cas, les marchandises doivent être déposées à une distance importante du marché avant d'être transportées manuellement jusqu'aux échoppes. Une situation qui occasionne des pertes de temps, des coûts supplémentaires et une pénibilité accrue pour des professionnels déjà confrontés à des marges de plus en plus réduites. "Nous payons nos taxes, nos redevances et nous travaillons dans un cadre légal. Pourtant, nous sommes devenus les premières victimes du désordre", résument plusieurs commerçants.

Le sentiment d'une profonde injustice

Au-delà des difficultés logistiques, c'est un sentiment d'injustice qui nourrit aujourd'hui la colère des grévistes. Nombre d'entre eux soulignent qu'ils exercent leur activité dans le respect de la réglementation, assument les diverses charges administratives et fiscales liées à leur profession et contribuent au fonctionnement normal du marché.

Face à eux, dénoncent-ils, des vendeurs opérant dans l'informel occupent progressivement l'espace public sans être soumis aux mêmes contraintes. Cette situation crée, selon eux, une concurrence déloyale qui menace directement leur activité et, à terme, leur gagne-pain. Pour ces petits commerçants, la question dépasse désormais le simple cadre professionnel. Beaucoup évoquent une lutte pour leur survie économique et celle de leurs familles.

Des avertissements restés sans effet

Les détaillants affirment que plusieurs signaux annonciateurs de cette grève étaient pourtant visibles depuis longtemps. Réunions, doléances, interventions auprès des autorités locales et appels à une réorganisation du secteur se seraient multipliés sans qu'une solution durable ne voie le jour.

Faute d'intervention efficace, ou parce que les solutions envisagées se sont heurtées à des difficultés de mise en oeuvre, le problème n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre un point de rupture. Le mouvement de mardi apparaît ainsi moins comme une revendication ponctuelle que comme un cri d'alarme lancé par une profession qui estime avoir été progressivement abandonnée face à une situation devenue difficilement supportable.

Une réunion très attendue

Les regards se tournent désormais vers la réunion annoncée mercredi au siège du gouvernorat de Bizerte, au cours de laquelle les différentes parties tenteront de trouver une issue à cette crise. Pour les commerçants du marché Bouchoucha, l'enjeu est majeur : il ne s'agit plus seulement d'améliorer les conditions de travail ou de faciliter l'approvisionnement, mais de préserver l'avenir d'une activité économique traditionnelle qui fait vivre de nombreuses familles et participe depuis des décennies à l'approvisionnement quotidien des habitants de Bizerte.