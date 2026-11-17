Après 90 ans d'absence supposée, le chat des sables refait parler de lui en Tunisie L'écologue et militant écologiste tunisien Abdelmajid Dabbar a affirmé, mardi, que le chat des sables, également appelé "fantôme du désert", n'a jamais disparu de Tunisie.

Cette déclaration intervient après la circulation d'informations faisant état de la réapparition de ce félin dans la région de Rjim Maatoug, au sud-ouest du pays, après une absence supposée de 90 ans.

Intervenant ce matin sur les ondes de Jawhara FM, Abdelmajid Dabbar a expliqué que le chat des sables est un animal particulièrement discret, sensible et méfiant. Il se cache durant la journée et ne sort que la nuit, a-t-il précisé, ajoutant qu'il évite généralement la proximité des humains et des autres animaux afin de ne pas devenir une proie. L'écologue a également indiqué que cet animal est arrivé en Tunisie depuis l'Algérie.

Le chat des sables, un félin parfaitement adapté à la vie dans le désert

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Le chat des sables est le seul félin sauvage à vivre exclusivement dans les milieux désertiques. Sa taille est comparable à celle d'un chat domestique. Son pelage couleur sable, tirant vers le gris clair, lui permet de se fondre dans son environnement et de se dissimuler aussi bien de ses proies que de ses prédateurs.

Contrairement aux chats domestiques, ce félin se distingue par une tête large, des oreilles basses, un corps trapu et des pattes courtes. Ses coussinets et ses griffes recouverts de fourrure constituent une protection naturelle contre le sable brûlant du désert. Cette particularité lui permet également de laisser des empreintes très discrètes, difficiles à repérer.

Présent dans plusieurs régions d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du sud-ouest de l'Asie, le chat des sables est un animal carnivore dont le régime alimentaire se compose principalement de petits rongeurs, d'oiseaux et de reptiles, notamment de serpents, ainsi que d'autres proies vivant sous le sable.