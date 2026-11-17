Les brigades de lutte contre les stupéfiants de Sousse et de Sfax ont démantelé deux réseaux spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes et de cocaïne. Ces opérations ont permis l'arrestation de cinq individus et la saisie de 7 500 comprimés de prégabaline, d'une quantité de cocaïne, de véhicules et de sommes d'argent.

Les deux opérations ont été menées sous la supervision de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la Direction de la police judiciaire d'El Gorjani, a indiqué, mardi 17 novembre 2026, une source sécuritaire à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Saisie de 7 500 comprimés de Lyrica

La première opération a ciblé un réseau de trafic de comprimés psychotropes actif dans les gouvernorats de Kairouan, Sousse et Tunis. Elle a abouti à l'arrestation de deux principaux membres du réseau et à la saisie de 7 500 comprimés de prégabaline, commercialisés sous le nom de Lyrica. Les forces de sécurité ont également saisi une importante somme d'argent, des bijoux, des montres de luxe ainsi que deux voitures dont la provenance est jugée suspecte.

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Trafic de cocaïne à Sfax : trois individus arrêtés

La seconde opération a permis le démantèlement d'un réseau spécialisé dans le trafic de cocaïne dans la région de Sfax. Trois individus, dont deux jeunes femmes, ont été arrêtés. Les agents ont également saisi une quantité de cocaïne, une balance électronique, une voiture et une somme d'argent soupçonnée de provenir du trafic de stupéfiants.