Un petit but d'avance, un immense océan de vigilance. Vainqueurs sur le fil à Sousse, les Aiglons s'avancent en terrain miné cet après-midi au Stade de la Rénovation de Franceville.

Après avoir remporté une courte victoire face à son homologue gabonaise (2-1) lors de la manche aller à l'Olimpico de Sousse, la Tunisie U23 se trouve cet après-midi à Franceville pour valider son billet lors de la rencontre retour. En dépit d'une bonne production d'ensemble à l'aller, le onze de Anis Boujelbane ne s'est donc pas mis à l'abri à domicile. Il faut dire que le Gabon n'est pas un adversaire ordinaire, loin de là.

En fait, le Gabon et la CAN U23, c'est une histoire déjà marquée par un sacre, avec la toute première édition, celle de 2011 remportée par les Panthères. Aujourd'hui, la Tunisie sera à l'épreuve d'une formation qui entend forcément passer au 3e et dernier tour des qualifications où les vainqueurs du deuxième tour vont s'affronter lors d'un ultime barrage, alors que, par la suite, les 7 équipes victorieuses décrocheront leur billet pour la phase finale pour rejoindre l'Egypte, pays hôte.

Youssef Becha en renfort

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Le onze de Anis Boujelbane devra allier solidité défensive et réalisme pour rejoindre le troisième et dernier tour. Il faut comprendre par là que si l'avantage au score est précieux, il est tout autant fragile. En clair, la Tunisie devra composer avec ce but encaissé à Sousse, un handicap d'une réalisation qui maintient une pression constante sur les coéquipiers de l'ailier Youssef Becha, appelé en renfort pour relever Louay Trayi, blessé. Cet après-midi, pour les Aiglons, l'objectif est clair : résister à la furia gabonaise devant ses fans et aussi éviter de trop subir le jeu.

Volet plan de jeu, le technicien tunisien va probablement s'appuyer à nouveau sur l'ossature alignée à l'aller avec quelques ajustements. Le coach opterait pour un schéma articulé en 4-3-3 (ou en 4-2-3-1) avec en défense, Anas Khardani dans les bois, Groller sur le flanc droit, Anis Doubal à gauche et la paire Amine Allala- Boukadida dans l'axe. Au milieu, avec Rayane Anane, l'on retrouverait Zayon Chtai-Telamio, très actif entre les lignes lors de la première manche, aux côtés de Dhirar Brik précieux dans les relais. En attaque, Omar Ben Ali et Rayane Elloumi (passeur décisif et buteur à Sousse) ont des chances de jouer ensemble comme à l'aller.