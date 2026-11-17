Notre équipe doit jouer toutes ses cartes pour gagner à Tripoli. Rien n'est encore perdu après le nul du Botswana face à l'Ouganda.

Dernière de son groupe au classement, l'équipe de Tunisie est sans doute en pleine tourmente après le dernier revers essuyé à Sfax contre la Libye. Un adversaire qu'on va croiser de nouveau cet après-midi à Tripoli dans le match de la dernière chance. Mathématiquement, rien n'est encore perdu pour l'équipe nationale qui a encore son destin en main.

Certains diront que la mission devient très compliquée puisqu'on joue les trois derniers matches en déplacement et puisque le visage qu'on a vu est très décevant. Mais en même temps, ce nul du Botswana contre l'Ouganda ne donne pas un avantage conséquent aux autres équipes dans ce groupe.

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On est à deux points de la Libye, et un seul du Botswana. Il faut absolument l'emporter à Tripoli dans un match qui se joue à huis clos, et c'est déjà bon à prendre. Un nul ne ferait pas nos affaires en tout cas. La question qui se pose : comment bousculer les joueurs et les pousser à surprendre une Libye qui a un avantage psychologique ramené de Sfax ? Chaâbani aura-t-il la lucidité et le savoir pour piéger l'adversaire et surtout pour choisir les meilleurs après tous ses essais ratés ? Remarquons que notre équipe n'a pas gagné en 2026, elle a ramassé 2 points sur 9 possibles en jouant à domicile.

La prestation de ses cadres comme Talbi, Aidouni, Maâloul, Gharbi ou Ltaief, ne rassure guère, mais on ne sait jamais, le football est souvent imprévisible. Une réaction d'amour-propre, un réveil collectif et un relâchement des Libyens peuvent changer le cours des choses.

Encore une rotation

Côté choix, Mouine Chaâbani nous a habitués à changer, chaque fois, de casting et d'hommes. On ne sait pas ce qu' il fera cette fois. Avec lui, tout est envisageable avec des titulaires qui peuvent être mis hors liste et vice versa. Ce soir, la priorité sera pour des joueurs offensifs et pour des éléments frais et percutants. L'adversaire n'est pas sobre en défense, et peut être piégé.

Ce ne sera pas une attaque à outrance pour éviter de se faire surprendre, mais des attaques étudiées et une défense qui devra se réveiller. Si Dahmen, Talbi, Aidouni, Gharbi, Ltaief et Maâloul semblent partir pour rejouer, des joueurs comme Ben Hammouda, Ayari, Sassi, Arous ou Zaâlouni peuvent avoir une chance. Chaâbani est tellement instable dans ses choix, que l'on peut s'attendre à tout.

Une chose est sûre, il va essayer de jouer autrement et de soigner l'équilibre entre les lignes, et le reste sera confié aux joueurs sur le terrain. Plus que les questions tactiques, l'équipe nationale a besoin de rigueur et de solidité mentale. Les mêmes joueurs, qu'on a vus décevants, peuvent donner nettement mieux s'ils sont bien dans leur peau. Pas de public adverse, pas de pression du public local, on peut alors voir notre équipe se ressurgir. Ce sera la dernière chance pour se refaire une santé et pour revenir dans la course vers la CAN. A ne pas rater absolument.