La Tunisie a accueilli, la semaine dernière, une conférence de planification de l'exercice militaire conjoint Flintlock 2027, réunissant plus de 30 pays africains, les États-Unis et d'autres nations partenaires. Cette rencontre a permis aux experts militaires de préparer les scénarios d'entraînement, les plans médicaux et les dispositifs logistiques de cet exercice organisé sous l'égide du Commandement militaire américain pour l'Afrique (AFRICOM).

Le général de division Claude Tudor, commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique, a également pris part aux travaux de cette conférence, selon un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis à Tunis.

Cette réunion préparatoire a notamment été consacrée à la coordination des différentes composantes de l'exercice militaire conjoint, à travers l'élaboration des scénarios d'entraînement et la préparation des dispositifs médicaux et logistiques nécessaires à son déroulement.

La Libye et le Nigeria accueilleront les sites de l'exercice en 2027

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À cette occasion, le général de division Claude Tudor a souligné l'objectif de ce partenariat militaire, qui consiste à renforcer les capacités des pays participants afin de leur permettre de contribuer davantage à la sécurité régionale.

Nous sommes ici pour permettre à des pays autonomes et hautement compétents de contribuer au renforcement de la sécurité au-delà de leurs frontières. Il s'agit de disposer de forces capables de prendre des initiatives, de diriger les interventions régionales, de consolider la stabilité aux frontières instables et de partager avec leurs voisins les compétences opérationnelles acquises au prix de nombreux efforts", a-t-il déclaré.

Pour l'édition 2027, la Libye accueillera le site principal de l'exercice Flintlock, tandis que le Nigeria abritera, pour la première fois, un site supplémentaire. L'ambassade américaine a, par ailleurs, souligné que le rôle joué par la Tunisie dans l'accueil de cette conférence préparatoire témoigne de son engagement constant en faveur du partenariat militaire professionnel et de la stabilité régionale.