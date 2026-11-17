Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, lundi, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid Ben Abdelkarim Al-Khuraiji, en visite en Tunisie pour inaugurer plusieurs projets médicaux et sociaux à caractère bénévole, supervisés par le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et les opérations de secours, en coopération avec le ministère tunisien de la Santé.

Cette rencontre a notamment porté sur les perspectives de renforcement de la coopération tuniso-saoudienne, en particulier dans les domaines économique, commercial et de l'investissement, ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

À cette occasion, Mohamed Ben Ayed a salué la solidité des relations fraternelles et historiques entre la Tunisie et l'Arabie saoudite. Il a souligné que la célébration, cette année, du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays couronne un riche parcours de coopération et constitue une occasion de franchir une nouvelle étape qualitative dans leur partenariat, conformément à la volonté de leurs dirigeants et aux aspirations des deux peuples.

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Le secrétaire d'État a réaffirmé la détermination de la Tunisie à élargir les domaines de coopération, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed, du roi Salmane Ben Abdelaziz et du prince héritier et président du Conseil des ministres saoudien, Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Dans cette perspective, il a insisté sur l'importance de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, notamment la cinquième session de la commission de suivi et de concertation politique tuniso-saoudienne.

Les échanges commerciaux et les investissements au centre des discussions

Sur le plan économique, Mohamed Ben Ayed a plaidé pour une augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et la levée des obstacles entravant la circulation des produits. Il a également appelé à promouvoir le tourisme et à renforcer la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé et le transport. Il a, par ailleurs, souligné l'importance de développer les investissements conjoints et de favoriser une participation accrue des opérateurs privés dans les projets de partenariat entre les deux pays.

Les entretiens ont également abordé les développements régionaux et les questions internationales d'intérêt commun. À ce sujet, les deux responsables ont souligné la nécessité d'intensifier la concertation bilatérale afin de contribuer à des solutions appropriées, au service de la sécurité et de la stabilité de la région arabe et islamique.

Évoquant les attaques ayant visé plusieurs villes du Royaume, Mohamed Ben Ayed a rappelé la condamnation de ces actes par la Tunisie et exprimé la solidarité de son pays avec l'Arabie saoudite, ainsi que son rejet catégorique de toute atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale du Royaume. De son côté, Walid Ben Abdelkarim Al-Khuraiji a salué la solidité des relations historiques entre les deux pays et appelé à hisser leur coopération bilatérale aux plus hauts niveaux, conformément aux orientations de leurs dirigeants respectifs.

Il a également exprimé, au nom du Royaume, ses remerciements à la Tunisie pour son soutien face aux agressions répétées visant des villes et des installations vitales et civiles saoudiennes. Il a, en outre, salué la qualité de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de la santé, soulignant ses retombées positives pour les deux peuples.

Enfin, le vice-ministre saoudien a insisté sur l'importance de préparer les prochaines échéances bilatérales, en particulier la cinquième session de la commission de suivi et de concertation politique, qui se tiendra en Arabie saoudite en 2027. Cette réunion sera consacrée à l'examen des moyens de développer davantage la coopération bilatérale et de renforcer la concertation sur les questions d'intérêt commun, dans l'objectif de consolider la sécurité et la stabilité régionales.