L'État prendra en charge 50 % du coût d'équipement des bateaux de pêche maritime en systèmes de surveillance par satellite (VMS), afin de soutenir les pêcheurs et de les encourager à adhérer à ce programme, a annoncé lundi le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Cette annonce a été faite lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de la mission de son département pour 2027.

Le ministre a également évoqué les difficultés techniques rencontrées dans l'utilisation de ces dispositifs, notamment les pertes de signal ou de couverture en mer, qui peuvent perturber leur fonctionnement. Il a précisé que son département suivait ces problèmes afin d'identifier les solutions appropriées.

Par ailleurs, le ministère oeuvre, en coordination avec la société concernée, à réduire le coût de ces équipements. Des concertations sont également menées avec les services compétents afin de renforcer la concurrence dans ce secteur et de faciliter l'acquisition des systèmes VMS par les propriétaires des bateaux de pêche.