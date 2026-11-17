Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prévoit de consacrer plus de 241 millions de dinars (MD) de son budget aux bourses et aux prêts universitaires. Le département entend également poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des étudiants, notamment en matière d'hébergement, de restauration et d'accompagnement sanitaire et psychologique, a indiqué le ministre Mondher Belaïd.

Intervenant lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du projet de budget de son ministère pour 2027, aux premières heures de mardi, le ministre a reconnu que la vie universitaire nécessite encore des améliorations. Tout en réaffirmant l'attachement de l'État à son rôle social, il a précisé que plus de la moitié du budget du ministère, hors dépenses de rémunération, est consacrée aux services universitaires.

S'agissant de l'hébergement, les foyers universitaires accueillent actuellement plus de 64.000 étudiants, soit un taux de réponse supérieur à 80 %. Le ministère oeuvre, dans la limite de ses moyens, à élargir le nombre de bénéficiaires, à améliorer les conditions d'hébergement et à proposer des repas équilibrés, ainsi que des activités culturelles, sportives et scientifiques.

Le ministre a également évoqué le renforcement de l'accompagnement sanitaire et psychologique des étudiants, en coordination avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur, la Protection civile et le Croissant-Rouge tunisien. Cette coopération porte notamment sur la formation aux premiers secours.

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Il a rappelé, dans ce cadre, que les soins sont gratuits dans les structures publiques de santé et que 87 conventions ont été conclues avec des médecins pour assurer des interventions curatives et préventives au sein des foyers universitaires. Concernant les difficultés de déplacement vers les complexes universitaires, Mondher Belaïd a indiqué qu'une coordination est engagée avec les directions régionales du transport et les sociétés de transport afin d'y remédier.

Formation, recherche scientifique et intelligence artificielle

Sur le volet de la formation, le ministre a annoncé la révision des programmes et l'adoption d'approches pédagogiques fondées sur les compétences et l'innovation, ainsi que l'élaboration d'un référentiel de formation. Il a également fait état de la généralisation des pôles de l'étudiant entrepreneur et de l'actualisation du statut correspondant.

Abordant la recherche scientifique, Mondher Belaïd a reconnu que son rendement demeure en deçà des attentes, malgré les acquis réalisés. Il a attribué cette situation à plusieurs facteurs, notamment la multiplicité des mécanismes de financement et leur faible évaluation, la valorisation limitée des résultats de la recherche, la sous-exploitation des équipements, le manque d'orientation des travaux vers les priorités de développement et la fuite des compétences.

Pour remédier à ces insuffisances, le ministère a élaboré une stratégie participative visant à orienter les projets de recherche vers des secteurs prioritaires, dont la sécurité alimentaire et hydrique, la transition énergétique, la santé et l'agriculture.

Le département finance également des applications liées à l'intelligence artificielle, notamment celles développées par le Centre pilote du numérique de Sfax. Selon le ministre, près de 100 brevets sont enregistrés chaque année. En 2026, le système de recherche scientifique compte 543 structures de recherche, 10.624 doctorants, 2.048 thèses et 11.600 publications scientifiques.

740 postes d'enseignants-chercheurs ouverts en 2027

En matière de recrutement, le ministre a annoncé l'ouverture de 740 postes d'enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat en 2027, un nombre identique à celui enregistré en 2026. Un plan national visant à assurer un meilleur équilibre entre les différentes spécialités est également en cours de préparation. Par ailleurs, le dossier des agents employés dans le cadre de contrats de prestation de services sera examiné avec l'ensemble des parties concernées.

Enfin, Mondher Belaïd a annoncé la création d'une commission relevant du Conseil des universités, chargée de réviser le statut des enseignants-chercheurs selon une approche participative.