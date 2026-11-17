Près de 90 tonnes de denrées alimentaires ont été saisies à travers plusieurs régions de Tunisie lors d'opérations de contrôle menées durant la première moitié du mois de novembre. Les produits concernés étaient notamment périmés, infestés par des insectes ou des vers, ou dégageaient des odeurs nauséabondes, les rendant impropres à la consommation humaine.

Les opérations ont été menées par l'équipe centrale mobile de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), qui a également procédé à la destruction des quantités de produits alimentaires jugées impropres à la consommation, selon un communiqué publié par l'Instance sur sa page Facebook.

Le bilan global des saisies s'élève à environ 90 tonnes, réparties entre 36 tonnes de céréales, de leurs dérivés et de denrées alimentaires sèches, 40 tonnes d'épices, de poivrons et de leurs dérivés, ainsi que 9 tonnes de conserves et de produits alimentaires prêts à la consommation. À ces quantités s'ajoutent 540 kg de produits laitiers et 3 tonnes d'autres denrées alimentaires diverses.

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Du poulet avarié et du foie congelé d'origine inconnue saisis

Parallèlement à ces opérations, des interventions de contrôle conjointes avec les différents corps des forces de sécurité ont été effectuées dans les gouvernorats de Tunis, Jendouba et Gafsa. Elles ont notamment ciblé les viandes blanches et rouges ainsi que les poissons, dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire et de la lutte contre les pratiques susceptibles de menacer la santé des consommateurs.

Dans le gouvernorat de Tunis, les agents ont saisi environ 220 kg de poulet transportés dans un véhicule non adapté à cet usage. La viande présentait des signes d'altération, notamment un changement de couleur et des odeurs nauséabondes.

À Jendouba, quelque 1.000 kg de foie congelé d'origine inconnue ont également été saisis. Les produits étaient conditionnés dans des cartons et transportés à bord d'un véhicule de transport rural non aménagé pour le transport de viandes congelées.

Dans le gouvernorat de Gafsa, les opérations ont permis la saisie d'environ 740 kg de poissons transportés dans un véhicule non destiné à cet usage, sans recours à la glace alimentaire nécessaire à la préservation de leur salubrité et de leur qualité.

Des poursuites judiciaires contre les contrevenants

Selon l'INSSPA, des procès-verbaux de constatation d'infractions ont été établis à l'encontre de l'ensemble des contrevenants, en vue de leur transmission à la justice, conformément aux procédures légales en vigueur. L'Instance a enfin réaffirmé la poursuite de ses opérations de contrôle aux niveaux central et régional afin de lutter contre les différentes infractions susceptibles de compromettre la sécurité des denrées alimentaires.

Elle a, par ailleurs, appelé les citoyens à signaler tout dépassement ou manquement constaté en contactant son numéro vert : 80 106 977, soulignant leur rôle essentiel dans les efforts de surveillance et de protection de la santé des consommateurs.