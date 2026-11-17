Trois barrages, dont les travaux devraient être achevés avant la fin de 2026, permettront d'augmenter les capacités de stockage des ressources hydrauliques en Tunisie de 390 millions de mètres cubes (m³). Le coût de réalisation de ces ouvrages est estimé à près d'un milliard de dinars, a annoncé lundi le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Il s'agit des barrages de Mellègue supérieur, de Kalaa Kebira et de Douimis, a-t-il précisé lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027.

Le ministre a également annoncé la programmation de six barrages stratégiques à l'horizon 2030, en plus de travaux de maintenance du système de transfert des eaux du barrage de Barbara.

Soulignant la pression exercée sur les ressources hydriques, il a indiqué que les ressources conventionnelles disponibles ne dépassent pas 420 m³ par habitant et par an, tandis que le taux de mobilisation des eaux de surface atteint déjà 95 %. Dans ce contexte, le lancement, en 2027, de travaux de transfert d'eau et de construction d'un neuvième barrage est prévu.

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Eau potable : 38 interventions programmées pour l'été 2027

Concernant l'approvisionnement en eau potable, le taux de couverture national s'élève à 98 %, atteignant 100 % en milieu urbain et 95 % en milieu rural.

Le ministère a réalisé 210 projets d'alimentation en eau potable en milieu rural, au profit de 25.700 personnes. Vingt-trois autres projets sont actuellement en cours de réalisation et devraient bénéficier à 37.000 habitants. Ces projets, qui comprennent également le forage de puits profonds, représentent un investissement global de 526 millions de dinars.

Afin de sécuriser l'approvisionnement en eau durant l'été 2027, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a programmé 38 interventions dans le Grand Tunis, le Nord et le Centre du pays. Le coût total de ces opérations est estimé à 27,7 millions de dinars.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé la mise en exploitation prévue, durant l'été 2027, de la station de traitement des eaux de surface de Bizerte. Il a également fait état de l'extension des capacités de production des stations de dessalement de Sousse et de Zarat. La station de dessalement de Sousse bénéficiera ainsi d'une capacité supplémentaire de 25.000 m³ par jour. À Zarat, la production quotidienne devrait passer de 50.000 à 100.000 m³.

Réutilisation des eaux usées traitées : un programme à l'horizon 2050

En matière de gestion durable des ressources hydriques, le ministère prépare un programme à l'horizon 2050 visant à réutiliser 450 millions de m³ d'eaux usées traitées, sur un volume total de 560 millions de m³. Ce programme devrait être mis en oeuvre à travers 120 projets.

Un nouveau texte réglementaire est également en préparation afin de définir 18 domaines d'utilisation des eaux usées traitées, ainsi que les normes sanitaires et techniques à respecter.