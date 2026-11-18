revue de presse

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye officiellement exclu du parti PASTEF

Le Conseil national de PASTEF-Les Patriotes a constaté, lors de sa réunion du mardi 17 novembre 2026, la perte automatique de la qualité de 32 membres, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Conseil national indique avoir pris cette décision en application de l'article 6 des statuts du parti.

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Au total, 32 personnalités sont concernées par cette mesure. Parmi elles figurent le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé, Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndèye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Babacar Touré, Alioune Dione et Lamine Niang. (Source Seneweb)

Ebola en RDC : Deux nouveaux vaccins bientôt soumis à des essais cliniques

Les essais de phase 2 des deux candidats-vaccins, ChAdOx1 et mRNA-1469, devraient débuter les 26 ou 27 novembre à Bunia, dans l'est de la RDC, selon l'OMS. Le premier a été développé par l'université britannique d'Oxford avec le Serum Institute of India. Le second est issu des recherches du laboratoire américain Moderna et repose sur la technologie de l'ARN messager.

Il s'agit des premiers candidats-vaccins contre Bundibugyo intégrés à l'essai clinique Tumaini, qui vise à évaluer plusieurs vaccins dans le cadre d'un même protocole. (Source Africa Radio)

Rwanda : Inquiétudes face au projet de pays de l'UE de centre pour migrants

Le projet de cinq pays de l'Union européenne d'envoyer au Rwanda des migrants interdits de séjour en Europe suscite mardi des inquiétudes, notamment de l'ONU et de l'ONG Human Rights Watch (HRW).

"Expulser de force des personnes, y compris des enfants, vers un pays où les preuves indiquent que leurs droits sont menacés constitue un abandon flagrant de responsabilité et d'humanité", s'est indignée dans un communiqué Judith Sunderland, du HRW.

Cinq pays de l'UE, l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, la Grèce et les Pays-Bas, ont dévoilé lundi à Vienne ce projet inédit visant à transférer vers ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs des demandeurs d'asile dont les recours ont été définitivement rejetés. (Source TV5 Monde)

Le Nigeria signe un nouvel accord militaire avec le Cameroun, le Niger et le Tchad

Le Nigeria entend désormais pouvoir poursuivre les combattants armés jusque dans une bande de cinq kilomètres en territoire voisin. Cela grâve à un arrangement annoncé lundi par le ministre nigérian de la Défense. Il concernerait notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. Une évolution qui relance la coopération militaire dans le bassin du Lac Tchad.

C'est le ministre nigérian de la Défense, le général Christopher Musa, qui a annoncé l'existence de cet accord le 16 novembre à Abuja. D'après ce dernier, les gouvernements du Cameroun, du Niger et du Tchad ont conclu avec le Nigéria un droit de poursuite transfrontalière sur une profondeur maximale de cinq kilomètres. (Source RFI)

Côte d'Ivoire : Le texte sur la dissolution de la CEI adopté en commission

En Côte d’Ivoire, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, mardi 17 novembre 2026, le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI). Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a défendu le texte devant les députés.

La dissolution de l’ancienne CEI a été décidée par l’ordonnance n° 2026-265 du 6 mai 2026. Le vote de mardi porte sur sa ratification au niveau de la commission parlementaire. L’institution, créée en octobre 2001, était chargée de l’organisation et de la supervision des élections nationales et des référendums. (Source Bénin Web TV)

Madagascar et les Etats-Unis signent un accord de logistique militaire

A Madagascar, le gouvernement a signé ce 17 novembre, un accord de coopération militaire avec les Etats-Unis. L'accord, nommé ACSA, pour "Acquisition and Cross-Servicing Agreement", devrait permettre aux forces armées des deux pays de s'entraider sur des questions logistiques, notamment en cas de crise ou lors d'opérations d'assistance humanitaire.

Pour Washington, l'enjeu dépasse toutefois la seule coopération logistique. Madagascar occupe une position stratégique, proche des principales voies maritimes de l'océan Indien, notamment pour ce qui concerne les transports énergétiques.

Sans prévoir l'installation d'une base militaire, l'accord pourrait offrir aux forces américaines un accès facilité à des infrastructures locales, en cas de nécessité. (Source DW)

TotalEnergies CAF CAN 2027 : Le Maroc boucle un sans-faute, le Burkina Faso et le Mali qualifiés, le Bénin et le Cameroun également au rendez-vous

Le Maroc a conclu en beauté sa campagne du Groupe A des éliminatoires de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations PAMOJA 2027 en décrochant une quatrième victoire en autant de rencontres face au Niger (1-0), mardi, synonyme de qualification.

Le Burkina Faso et le Mali ont également validé leur billet pour la phase finale. Les Étalons ont entraîné le Bénin dans leur sillage, tandis que le Cameroun a bénéficié de la défaite du Congo face aux Comores pour assurer sa présence au rendez-vous continental.

Au terme de cette quatrième journée, six nouvelles sélections rejoignent ainsi les trois pays coorganisateurs, déjà qualifiés pour la compétition prévue l'été prochain. Les 15 derniers billets seront attribués à l'issue des deux dernières journées, programmées en mars prochain. (Source CAF)

Afrique : AngloGold Ashanti mise 2,5 milliards $ sur le cuivre

Figurant parmi les principaux producteurs d’or au monde, AngloGold Ashanti conserve une importante base opérationnelle en Afrique. Le groupe originaire d’Afrique du Sud, y exploite six mines réparties entre la Tanzanie, la Guinée, le Ghana, l’Égypte et la RDC.

AngloGold Ashanti envisage d’investir environ 2,5 milliards USD dans le développement de son projet cuprifère Quebradona, en Colombie. Cette annonce faite le mardi 17 novembre, illustre la volonté du groupe de diversifier ses activités au-delà de l’or qui reste au cœur de sa présence industrielle en Afrique, un continent qui compte également parmi les grandes régions productrices de cuivre. (Source Agence Ecofin)

Le Ghana enquête sur l'agression présumée d'une de ses ressortissantes en Irak

Après le sauvetage de huit marins ghanéens détenus en Iran, Accra se mobilise pour une nouvelle affaire impliquant l’une de ses ressortissantes à l’étranger. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, annonce l’examen d’une vidéo virale qui montrerait une femme, présumée ghanéenne, violemment agressée par son employeur en Irak.

Dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie ghanéenne affirme que les missions diplomatiques du pays et leurs partenaires dans les pays du Golfe travaillent conjointement pour faire la lumière sur cette affaire.(TRT Afrika)

À Nairobi, le boom immobilier menace les espaces verts et la biodiversité

À Nairobi, la croissance démographique et le boom immobilier accélèrent la disparition des espaces verts. Des arbres sont abattus pour faire place à de nouvelles routes, des bâtiments et d’autres infrastructures, menaçant ainsi la biodiversité de la capitale kényane.

Selon les données du Trésor kényan, le secteur de la construction a progressé de 6,8 % en 2025, contre 0,7 % en 2024. Une expansion qui exerce une pression croissante sur les habitats naturels. Les oiseaux, notamment, sont contraints de s’adapter en construisant leurs nids sur des bâtiments et des panneaux publicitaires. (Source Africa News)