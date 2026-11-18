La ville d'Ottawa au Canada va abriter le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) après celui tenu du 15 au 16 novembre à Phnom Penh au Cambodge.

Ces assises seront placées, à en croire le Premier ministre canadien Mark Carney, sous le signe de la découvrabilité des contenus francophones à l'ère de l'intelligence artificielle. En terre cambodgienne, les Etats et gouvernements membres ne sont pas parvenus à un consensus ni sur le choix d'un candidat, ni sur la tenue d'un vote, renseigne un communiqué de presse de l'OIF rendu public au terme du sommet. L'actuelle secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo, demeure en fonction jusqu'à la tenue de l'élection en 2027.

Organisé sur le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », le 20e sommet de l'OIF a débouché sur l'adoption de la Déclaration de Phnom Penh, une résolution sur les situations de crise et de consolidation de la paix, et l'Appel de Phnom Penh pour la protection du patrimoine culturel.

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La Déclaration de Phnom Penh réaffirme le soutien des Etats et gouvernements à l'action de l'OIF en faveur de l'Etat de droit, de la médiation et de l'accompagnement des transitions, et place les jeunes et les femmes au coeur de la construction de la paix.

Elle appelle à défendre un espace informationnel fiable face aux manipulations et aux ingérences, à garder l'humain au centre de l'intelligence artificielle (IA) et à renforcer la voix francophone dans la gouvernance numérique mondiale, en vue notamment du sommet de Genève sur l'IA en 2027.

Les chefs d'Etat et de gouvernement ont passé en revue les situations prévalant dans près d'une vingtaine de pays. Ils ont exprimé leur préoccupation sur les tensions transfrontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et salué le déploiement par la secrétaire générale d'une mission d'information en réponse à l'appel de la RDC à la solidarité de la Francophonie.

Quant à l'Appel de Phnom Penh, il engage les Etats et les gouvernements membres de l'organisation à mieux protéger le patrimoine culturel, à lutter contre le trafic illicite des biens culturels et à favoriser leur restitution.

A la clôture du sommet de Phnom Penh, la secrétaire générale a évoqué les réformes entreprises depuis 2019 en faveur de l'OIF. Pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge assure désormais la présidence du sommet.

Saint-Christophe-et-Niévès et le Manitoba ont été admis en qualité de membres observateurs. L'OIF compte 92 Etats et gouvernements, 53 membres, 5 membres associés et 34 observateurs.