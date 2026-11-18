Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal s'est officiellement qualifiée pour sa 19e phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN), à deux journées de la fin des éliminatoires, à la faveur de la victoire du Mozambique face à l'Éthiopie, dans le cadre de la quatrième journée du groupe J, mardi, à Bahir Dar (Éthiopie).

Les Lions signent ainsi leur 19e participation à une phase finale de CAN et obtiennent une septième présence consécutive dans cette compétition continentale.

Cette qualification intervient après leur victoire face au Soudan (4-2), lundi, à Juba, qui leur a permis de consolider leur première place dans le groupe J avec 10 points.

Toutefois, c'est cette victoire du Mozambique face à l'Éthiopie (1-0) qui a définitivement scellé leur qualification, à deux journées de la fin des éliminatoires.

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Le Sénégal est désormais assuré de terminer parmi les deux premières équipes de la poule.

Les Mozambicains comptent actuellement 7 points, tandis que les Éthiopiens restent bloqués à 3 points.

Vainqueur des éditions de 2021 au Cameroun et de 2025 au Maroc, le Sénégal poursuit ainsi sa présence régulière au rendez-vous continental. Les Lions ont notamment pris part aux éditions de 2015 en Guinée équatoriale, de 2017 au Gabon, de 2019 en Égypte, de 2021 au Cameroun, de 2023 en Côte d'Ivoire et de 2025 au Maroc.

La sélection sénégalaise compte également deux finales disputées, en 2002 au Mali et en 2019 en Égypte.

La prochaine édition de la CAN se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.