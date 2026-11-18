Face aux menaces sanitaires liées aux interactions entre l'homme, l'animal et l'environnement, les pays d'Afrique de l'Ouest sont appelés à renforcer leur collaboration.

C'est tout l'enjeu de l'Atelier régional One Health de la CEDEAO et des pays membres d'AFROSCREEN, ouvert ce 17 novembre 2026 à Saly autour du thème« Promouvoir la sécurité sanitaire des aliments et renforcer la lutte contre la résistance antimicrobienne ».

Pendant trois jours, les participants réfléchissent aux moyens d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et de renforcer la lutte contre la résistance antimicrobienne.Plusieurs délégations des États membres de la CEDEAO, des représentants des pays participants au projet AFROSCREEN ainsi que des partenaires techniques et financiers prennent part à cette rencontre. Organisé par la Commission de la CEDEAO avec l'appui de la coopération allemande, à travers le Programme régional de prévention des pandémies, l'atelier vise à renforcer les mécanismes de coordination entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Dr Adjaratou Diop Ndiaye, secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité sanitaire One Health et coordonnatrice du Programme national multisectoriel One Health du Sénégal, la sécurité sanitaire des aliments doit occuper une place centrale dans les politiques alimentaires. « Il faut produire, il faut assurer la souveraineté, mais le volet qualité est primordial », a-t-elle rappelé.

Elle a également alerté sur l'utilisation abusive des antibiotiques et des médicaments de mauvaise qualité, qu'elle considère comme des facteurs favorisant la résistance antimicrobienne.La responsable sénégalaise a par ailleurs salué l'existence d'une plateforme régionale permettant aux pays de partager leurs expériences et de mutualiser leurs solutions. Une dynamique qu'elle juge essentielle pour faire progresser l'approche One Health.

Des engagements attendus pour une réponse durable

Du côté de la CEDEAO, le Dr Mamadou Diarassouba, directeur exécutif du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, a insisté sur l'origine multisectorielle des menaces sanitaires. « Les maladies qui atteignent l'homme sont soit d'origine animale, soit d'origine environnementale », a-t-il indiqué. Il attend de cet atelier des propositions concrètes pour améliorer la qualité des aliments et protéger les populations.

« Nous n'en resterons pas aux mots et aux paroles, mais nous devons aboutir à des décisions concrètes », a-t-il insisté, appelant les gouvernements à s'approprier les recommandations et à garantir leur financement sur le long terme.Maud Seguy, représentante de l'Institut Pasteur de Paris, a également plaidé pour une coopération renforcée. Représentant un consortium de trois partenaires français et de 25 institutions issues de 13 pays africains, elle estime que les maladies zoonotiques imposent une réponse collective.

« On n'arrive pas à y répondre seul, si on considère simplement l'humain ou l'animal seul », a-t-elle expliqué.Elle a notamment souligné l'importance de décloisonner les secteurs pour mieux anticiper les risques émergents. « On a besoin de casser les silos entre les secteurs de l'environnement, de la santé animale et de la santé humaine », a-t-elle indiqué.À travers cette rencontre, la CEDEAO et ses partenaires ambitionnent de faire émerger des recommandations opérationnelles et de consolider une plateforme régionale One Health plus forte, au service d'une meilleure prévention des menaces sanitaires.