Pour les Etats-Unis, Madagascar occupe une position stratégique, proche des principales voies maritimes de l'océan Indien.

A Madagascar, le gouvernement a signé ce 17 novembre, un accord de coopération militaire avec les Etats-Unis. L'accord, nommé ACSA, pour "Acquisition and Cross-Servicing Agreement", devrait permettre aux forces armées des deux pays de s'entraider sur des questions logistiques, notamment en cas de crise ou lors d'opérations d'assistance humanitaire.

Pour Washington, l'enjeu dépasse toutefois la seule coopération logistique. Madagascar occupe une position stratégique, proche des principales voies maritimes de l'océan Indien, notamment pour ce qui concerne les transports énergétiques.

Sans prévoir l'installation d'une base militaire, l'accord pourrait offrir aux forces américaines un accès facilité à des infrastructures locales, en cas de nécessité.

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Exercices conjoints entre les armés malgache et américaine

L'accord a été signé entre le général Thomas M. Armas, directeur adjoint des opérations du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (U.S. Africom), et le général Maminirina Ely Razafitombo, ministre des Forces armées malgaches.

L'ACSA permet officiellement aux deux pays de se soutenir mutuellement lors de patrouilles maritimes conjointes, d'exercices et d'opérations de secours d'urgence, à la suite, par exemple, de catastrophes naturelles.

"Il y aura des exercices conjoints pour faire face aux catastrophes naturelles, explique le ministre Maminirina Ely Razafitombo. L'armée américaine dispensera également des formations à l'armée malgache en vue de mieux protéger le territoire et la population. Et enfin, l'accord prévoit un soutien matériel pour moderniser l'armée malgache".

A travers cette signature, Madagascar rejoint désormais un réseau de 30 pays africains qui bénéficient du dispositif ACSA.

Le général Thomas M. Arma aussure qu'il s'agit de "démontrer que Etats-Unis peuvent être un partenaire important et que nous voulons vraiment travailler pour aider Madagascar, quand le pays en aura besoin. C'est une première étape et nous en sommes vraiment fiers".

Sécuriser le transport d'hydrocarbures dans l'océan Indien

Néanmoins, l'enjeu pour les Etats-Unis est aussi plus concret. En consolidant une présence à Madagascar, les forces américaines pourraient mieux assurer la sécurité des navires énergétiques et commerciaux qui traversent cette partie du monde.

C'est ce qu'explique Garry Fabrice Ranaivoson, journaliste et analyste politique. Selon lui, "il s'agit surtout pour les Etats Unis de défendre leurs intérêts et d'essayer de prendre le lead de la sécurité maritime, dans cette partie de l'océan Indien et dans le canal du Mozambique, étant donné l'enjeu géopolitique mondial que représentent les couloirs maritimes commerciaux dans cette partie du monde".

Dans un contexte de rivalité accrue avec la Chine, les États-Unis cherchent donc à consolider un réseau de partenaires dans l'océan Indien et Madagascar joue un rôle important dans cette stratégie.