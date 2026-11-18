Madagascar et les États-Unis passent à une nouvelle étape dans leur coopération militaire. Les deux pays ont signé hier à Antananarivo un accord bilatéral d'acquisition et d'assistance mutuelle (ACSA).

La signature a été effectuée par le général Thomas M. Armas, directeur adjoint des opérations du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), et le général Maminirina Ely Razafitombo, ministre malgache des Forces armées. Cet accord établit un cadre d'échange de fournitures, de services et de soutien logistique entre les deux forces armées. Il pourra être mobilisé lors d'opérations humanitaires, d'exercices militaires et de situations de crise.

Sécurité maritime

Le dispositif prévoit également un soutien mutuel lors des patrouilles maritimes conjointes et des exercices multinationaux, dont « Cutlass Express ». « Les opérations ne sauraient réussir sans une logistique fiable », a déclaré le général Thomas M. Armas. Il a notamment évoqué les interventions en cas de cyclone et la sécurisation des eaux stratégiques du canal du Mozambique. Le responsable américain a souligné que cet accord respecte la souveraineté des deux pays et leurs législations respectives.

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Ports stratégiques

Une table ronde sur la logistique stratégique a suivi la signature. Les discussions portent sur l'identification des infrastructures portuaires et des bases pouvant accueillir des opérations de ravitaillement, notamment à Antsiranana, Toamasina et Mahajanga. De leur côté, 24 militaires malgaches ont suivi une formation pratique sur la gestion des commandes, le ravitaillement d'urgence en carburant et le soutien aérien. Cette signature intervient deux semaines après la visite du commandant adjoint de l'AFRICOM, le général John Brennan. Madagascar rejoint ainsi un réseau de plus de 30 pays partenaires africains ayant recours à cet accord.