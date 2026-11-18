Mbour — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et ses partenaires entendent renforcer la sécurité sanitaire des aliments et intensifier la lutte contre la résistance antimicrobienne à travers une approche multisectorielle associant la santé humaine, animale et environnementale dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche One Health, a indiqué, mardi, à Saly, la secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire "One Health", Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye.

"Nous avons choisi la thématique du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et le renforcement de la lutte contre la résistance antimicrobienne dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche One Health, en raison des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés", a-t-elle déclaré.Dr Ndiaye s'exprimait en marge de l'atelier régional One Health de la CEDEAO et des pays membres du projet AFROSCREEN, organisé du 17 au 19 novembre à Saly, autour du thème "Promouvoir la sécurité sanitaire des aliments et renforcer la lutte contre la résistance antimicrobienne".

Elle a notamment insisté sur "l'importance de garantir la qualité des aliments dans un contexte où le Sénégal ambitionne de renforcer sa souveraineté alimentaire".

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"Il faut produire, il faut avoir la souveraineté, mais le volet qualité est important. Il faut que ce que nous mangeons soit de qualité", a-t-elle souligné.

La secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire a également attiré l'attention sur "les conséquences de l'utilisation abusive des antibiotiques et de médicaments de mauvaise qualité, susceptibles de favoriser le développement de résistances antimicrobiennes".

Selon elle, cette problématique constitue également une menace pour la sécurité sanitaire des aliments et nécessite une réponse concertée entre les différents secteurs concernés.

Pour sa part, le directeur exécutif du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies (CRSCM) de la CEDEAO, Dr Mamadou Diarrassouba, a estimé que "la lutte contre les menaces sanitaires exige une action conjointe sur les interfaces entre l'être humain, l'animal et l'environnement".

"La plupart des maladies qui atteignent l'homme sont d'origine animale ou environnementale", a-t-il rappelé, soulignant également "les risques liés aux mauvaises prescriptions et à l'utilisation inappropriée des antibiotiques chez les animaux et dans les activités agricoles".

Il a indiqué que "la CEDEAO travaille déjà à la mise en oeuvre de stratégies régionales de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, à travers notamment un comité technique régional associant les trois secteurs de l'approche One Health".

Dr Diarrassouba a annoncé "l'organisation prochaine d'une conférence consacrée à cette problématique, estimant que le partage des expériences et des bonnes pratiques entre les pays permettra de promouvoir des prescriptions plus responsables et de préserver l'efficacité des antimicrobiens".

Il a, par ailleurs, insisté sur "la nécessité de pérenniser les initiatives engagées en s'appuyant davantage sur les ressources propres des États, afin de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs.

De son côté, Fatima Zanna, responsable santé de la GIZ pour le Nigeria et la CEDEAO et cheffe du Programme régional d'appui à la prévention des pandémies (RPPP), a souligné "l'importance d'une coopération dépassant les frontières nationales pour faire face aux menaces sanitaires".

"Les maladies ne connaissent pas de frontières. Il est par conséquent indispensable que nos partenariats dépassent eux aussi les frontières nationales", a-t-elle déclaré.

Elle a notamment évoqué les conséquences du changement climatique, dont les inondations et les vagues de chaleur, sur la santé des populations, plaidant pour une meilleure prise en compte des interactions entre les santés humaine, animale et environnementale.

Pour Mme Zanna, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens passe également par une sensibilisation accrue des populations sur les conséquences de l'utilisation des antibiotiques et la nécessité d'en faire un usage responsable.

Elle a souhaité que "les travaux de Saly débouchent sur des recommandations communes et des mesures opérationnelles susceptibles d'être mises en oeuvre dans les différents pays participants".

Organisé par la Commission de la CEDEAO, avec l'appui de la Coopération allemande au développement (GIZ), à travers le RPPP, en partenariat avec l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) et le projet FEF AFROSCREEN, l'atelier réunit des représentants des États membres de la CEDEAO, des pays participants au projet AFROSCREEN ainsi que des partenaires techniques et financiers.