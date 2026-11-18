Maurice conserve son siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le pays a été réélu lundi, lors de la Conférence plénipotentiaire de l'organisation, qui se tient du 9 au 27 novembre à Doha, au Qatar.

Ce nouveau mandat de quatre ans, couvrant la période 2027-2030, permettra à Maurice de maintenir sa présence au sein de l'instance décisionnelle de cette institution spécialisée des Nations unies. La délégation mauricienne était conduite par le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, accompagné de Brian Glover, représentant permanent de Maurice auprès des Nations unies.

Cette réélection intervient dans un contexte où les enjeux liés à la transformation numérique, la cybersécurité et l'accès aux nouvelles technologies occupent une place croissante dans les discussions internationales. Composé de 48 États membres élus, le Conseil de l'UIT joue un rôle central dans l'orientation des politiques mondiales en matière de télécommunications. Il supervise la mise en oeuvre des décisions de l'organisation, définit ses grandes orientations stratégiques et coordonne les travaux entre les États membres.

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Le maintien de Maurice au sein de cette instance lui permet ainsi de prendre part directement aux discussions sur l'avenir du secteur numérique. Pour le pays, ce nouveau mandat constitue également une occasion de défendre les intérêts des petits États insulaires en développement.

Parmi les priorités figurent l'accès à une connectivité abordable, le développement d'infrastructures numériques résilientes, le renforcement de la cybersécurité et un accès plus équitable aux technologies émergentes. Maurice entend également faire entendre les préoccupations des pays africains dans les débats internationaux.

Cette réélection intervient alors que le gouvernement poursuit son programme de transformation numérique, à travers le Digital Transformation Blueprint 2025-2029 et la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Ces initiatives visent à moderniser les services publics, à améliorer les infrastructures technologiques, à renforcer la sécurité numérique et à développer les compétences nécessaires à l'économie de demain.

Contacté à la suite de cette réélection, le ministre Ramtohul estime que ce résultat témoigne de la confiance accordée à Maurice par la communauté internationale. Il souligne toutefois que cette reconnaissance s'accompagne d'une responsabilité accrue. Pour le gouvernement, l'enjeu sera désormais de traduire cette présence au sein du Conseil en actions concrètes, tout en renforçant la coopération avec les autres États membres afin de promouvoir une gouvernance numérique plus inclusive et équitable.