Addis Ababa — L'administration municipale d'Addis-Abeba a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération au développement avec le Groupe de la Banque mondiale (BM) par le biais de projets communs visant à promouvoir le développement urbain durable et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Dans un message publié sur ses pages de réseaux sociaux, la maire Adanech Abiebie a déclaré que la ville avait eu des discussions fructueuses avec le Groupe de la Banque mondiale afin de renforcer encore davantage leur partenariat de longue date.

Elle a salué le soutien apporté par le Groupe de la Banque mondiale pour développer les infrastructures d'approvisionnement en eau de la ville, mettre en place des installations de collecte et de traitement des eaux usées, et améliorer les transports, entre autres secteurs clés du développement.

La maire a déclaré que cet engagement renouvelé soulignait la volonté de la ville de s'appuyer sur son partenariat de longue date avec le Groupe de la Banque mondiale pour faire avancer ses principales priorités en matière de développement urbain.