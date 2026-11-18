interview

Onu Femmes alerte sur la vulnérabilité accrue des femmes, qui représentaient plus de la moitié des cas en septembre.

Six mois après la déclaration de la 17e épidémie d'Ebola en RDC, le 15 mai dernier, les défis liés au genre restent au coeur de la riposte. Les femmes figurent parmi les plus exposées au virus en raison de leur rôle dans les soins aux malades et de leur forte présence parmi le personnel de santé de première ligne. Les crises Ebola peuvent aussi perturber l'accès aux services de santé maternelle et reproductive et accroître les risques de violences basées sur le genre.

Le 17 novembre, Onu Femmes, le ministère de la Santé et d'autres partenaires ont réuni à Kinshasa des acteurs du secteur privé afin de renforcer les partenariats et mobiliser des soutiens concrets en faveur des communautés affectées par Ebola. Plus d'explications dans cet entretien avec Catherine Obimba, représentante adjointe du bureau de l'Onu Femme/RDC.

Pourquoi avoir consacré cette rencontre à une riposte à Ebola sensible au genre ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous avons mené une étude et nous nous sommes rendu compte qu'Ebolaest en train de se féminiser. Cette tendance s'explique par des inégalités déjà présentes dans nos sociétés, auxquelles s'ajoutent les effets de la crise humanitaire et des conflits armés. Ces facteurs accentuent la vulnérabilité des femmes et créent des impacts différenciés entre les hommes et les femmes au niveau communautaire. Dans ce contexte, de nombreuses femmes ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à la situation.

Elles participent peu aux mécanismes de réponse mis en place contre la maladie et se retrouvent souvent écartées des circuits de décision et d'action. Pourtant, ce sont elles qui assurent principalement les soins aux malades, qui prennent en charge les enfants affectés par la maladie et qui veillent à la survie des ménages. Tant que les femmes ne participeront pas pleinement à la riposte et ne disposeront pas des moyens nécessaires pour agir et faire entendre leur voix, il sera difficile d'obtenir des résultats durables dans la lutte contre Ebola.

Vous affirmez qu'Ebola est en train de se féminiser. Sur quels éléments repose ce constat ?

Au mois de septembre, les femmes représentaient déjà 54 % des personnes atteintes par la maladie. Cela signifie qu'elles constituaient plus de la moitié des cas enregistrés. Cette évolution montre clairement une tendance à la féminisation de l'épidémie, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Face à cette situation, nous avons choisi d'agir en favorisant une plus grande participation des femmes à la riposte et en leur donnant davantage de moyens pour se protéger et protéger leurs communautés. L'objectif est non seulement d'inverser cette tendance, mais aussi de contribuer à l'interruption de la transmission de la maladie.

Vous avez également évoqué la notion de redevabilité en matière de genre dans la réponse à Ebola. Que signifie-t-elle concrètement ?

La redevabilité consiste à reconnaître que chaque acteur impliqué dans la riposte a une responsabilité à assumer afin que les femmes soient réellement prises en compte, protégées et associées à la réponse. Il s'agit de créer les conditions permettant leur participation effective aux mécanismes de lutte contre la maladie, tout en leur garantissant un environnement favorable et protecteur. À tous les niveaux, il est possible d'identifier des responsabilités précises afin que les besoins des femmes soient mieux pris en compte et que leurs droits soient respectés dans le cadre de la riposte.

Depuis le début de cette épidémie, les autorités et les partenaires insistent sur l'importance de placer les communautés au centre de la réponse. Vous estimez aujourd'hui qu'il faut également placer les femmes au coeur de cette stratégie. Comment faire en sorte que ce message soit entendu ?

Notre message gagnera en portée à mesure que nous continuerons à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec le secteur privé. Nous collaborons également avec les médias, les organisations de femmes, les ministères impliqués dans la lutte contre Ebola, les jeunes ainsi que d'autres composantes de la société. Plus nous porterons ce message collectivement, plus son écho sera important. Cette mobilisation élargie permettra de sensibiliser davantage d'acteurs et d'obtenir des engagements concrets pour renforcer la place des femmes dans la riposte contre la maladie à virus Ebola.