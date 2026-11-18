Le parti justifie cette mesure rendue publique mardi 17 novembre par le fait que le chef de l'État a choisi d'adhérer à une autre formation politique, en l'occurence le parti Kiraay qu'il a lui-même fondé en juillet dernier. Reste que cette décision vient formaliser davantage encore la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko aujourd'hui président de l'Assemblée nationale et président du Pastef.

Bassirou Diomaye Faye n'est plus membre du Pastef grâce auquel il a été élu à la présidence du Sénégal en 2024. Officialisé mardi 17 novembre à l'issue d'une réunion du conseil national du parti majoritaire à l'Assemblée, ce départ vient formaliser la rupture entre le chef de l'État et sa formation d'origine.

Il ne s'agit pas d'une exclusion du parti dont Bassirou Diomaye Faye est issu, tient toutefois à préciser un cadre du Pastef, mais d'une « perte automatique de la qualité de membre de Pastef-Les patriotes » du fait que celui-ci a choisi d'adhérer à une autre formation politique - à savoir le parti Kiraay qu'il a lui même fondé le 25 juillet dernier.

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Le communiqué du parti indique en outre que cette décision a été prise en application de l'article 6 des statuts de la formation et qu'elle concerne 31 autres personnes, dont les six ministres issus du Pastef qui ont choisi de rester dans le gouvernement nommé après le limogeage d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre en mai dernier.

« Politiquement, le divorce est consommé »

Quant à la question de savoir pourquoi la formalisation de cette rupture n'intervient que maintenant, il paraît bien difficile de ne pas faire de lien avec les déclarations faites par ce dernier - réélu président du Pastef il y a quelques mois - samedi 14 novembre, devant les cadres de son parti réunis à Dakar.

Assurant que, « politiquement, le divorce est consommé » avec Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a également révélé n'avoir plus eu aucun contact physique ou téléphonique avec le chef de l'État depuis le mois de juin dernier. Une confidence qui intervient alors que, ces derniers jours, plusieurs appels ont été lancés pour que le président et son ex mentor se rencontrent et renouent le dialogue... « Aucune rencontre n'est en vue », a pour sa part assuré un cadre du parti sous couvert d'anonymat, clarifiant également la situation au niveau du parti.