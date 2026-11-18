Un nouvel accord militaire a été conclu entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. Il devrait permettre au Nigeria de poursuivre des combattants armés au dela de ses frontières.

Le Nigeria entend désormais pouvoir poursuivre les combattants armés jusque dans une bande de cinq kilomètres en territoire voisin. Cela grâve à un arrangement annoncé lundi par le ministre nigérian de la Défense. Il concernerait notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. Une évolution qui relance la coopération militaire dans le bassin du Lac Tchad.

C'est le ministre nigérian de la Défense, le général Christopher Musa, qui a annoncé l'existence de cet accord le 16 novembre à Abuja. D'après ce dernier, les gouvernements du Cameroun, du Niger et du Tchad ont conclu avec le Nigéria un droit de poursuite transfrontalière sur une profondeur maximale de cinq kilomètres.

Objectif: permettre à l'armée nigériane, lorsqu'elle poursuit des combattants armés, de franchir la frontière dans les limites des cinq kilomètres autorisés. Le but étant d'empêcher les groupes armés de se réfugier dans ces différents pays après une attaque en territoire nigérian.

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Toutefois, les modalités précises de mise en oeuvre de l'accord n'ont pas été rendues publiques. Tout comme se pose la question de la « réciprocité », souligne un officier supérieur de l'armée camerounaise contacté par RFI. Il se dit désireux de savoir si le Cameroun, qui est confronté aux incursions de Boko Haram en provenance du Nigeria, pourra lui aussi déployer ses troupes chez le voisin.

La même source rappelle que la coopération militaire entre ces États n'est pas une première. Il évoque à ce titre l'existence de la Force multinationale mixte ( FMM) qui, malgré les ambitions affichées dans la lutte commune contre le jihadisme, a souvent buté sur d'importantes difficultés de fonctionnement et de coordination.