Les communautés locales et autochtones vivant autour de la Réserve naturelle de Sarambwe, dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, appellent le gouvernement congolais à intégrer cette aire protégée dans les grands programmes de conservation et de développement. Ce plaidoyer est relayé par des représentants communautaires en marge de la COP31 qui se tient à Antalya, en Turquie.

Selon eux, près de trente ans après la création de la réserve, les populations riveraines continuent de ne percevoir que peu de retombées des efforts de conservation menés dans cette zone.

Les communautés réclament davantage d'inclusion

Activiste environnemental et membre de la communauté locale, Elias Muhindo Kibumba estime que la Réserve naturelle de Sarambwe reste confrontée à d'importants défis de conservation malgré son statut protégé.

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Il souligne notamment que les communautés autochtones, en particulier les populations pygmées qui auraient cédé des terres lors de la création de la réserve, attendent toujours des mesures concrètes en faveur de leur développement.

Selon lui, l'absence d'infrastructures routières, énergétiques et sociales de base alimente le sentiment d'exclusion des populations riveraines.

« Nous demandons au gouvernement congolais de reconnaître les droits des communautés qui ont perdu leurs terres au profit de ce projet de conservation. Depuis 1997, aucun processus d'indemnisation n'a été engagé. Nous plaidons également pour l'intégration de la Réserve naturelle de Sarambwe au projet du Couloir Vert Kivu-Kinshasa afin de relever les défis auxquels la région est confrontée et de renforcer l'adhésion des communautés locales à la conservation », a déclaré Muhindo Kibumba Elias.

Une réserve confrontée à plusieurs menaces

Située à environ 100 kilomètres au nord de Goma, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, la Réserve naturelle de Sarambwe couvre près de 900 hectares et jouxte le Parc national impénétrable de Bwindi.

Gérée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), elle abrite notamment une population estimée à une vingtaine de gorilles de montagne.

Selon les gestionnaires et les acteurs de conservation, cette aire protégée reste exposée à plusieurs menaces, notamment les feux de brousse, l'exploitation illégale du bois, l'expansion des activités agricoles ainsi que les incursions répétées de groupes armés dans la zone.

Un appel à concilier conservation et développement

Pour les représentants des communautés locales, l'intégration de Sarambwe dans les grands programmes nationaux de conservation et de développement pourrait contribuer à renforcer la protection de la biodiversité tout en améliorant les conditions de vie des populations riveraines.

Ils estiment qu'une meilleure prise en compte des intérêts des communautés locales favoriserait leur participation aux efforts de préservation de cet écosystème stratégique.