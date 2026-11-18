Les Léopards de la RDC n'ont pas atteint leur but de la journée : remporter le match face à la Sierra Leone et se qualifier directement pour la phase finale de la CAN-2027. Le match s'est terminé sur un nul (1-1), obligeant les Congolais à batailler dur lors de la prochaine rentre pour se qualifier.

Les premiers quinze minutes du match ont été difficiles pour la RDC, avec un milieu offensif quasi inexistant. Les Léopards se sont ressaisis par la suite. Et Junior Kadile a ouvert le score à la 27e minute.

Grâce à ce but, la RDC a semblé maitriser le jeu, avec 63% de possession de balle.

Quand l'arbitre a sifflé la mi-temps, le score n'avait pas bougé entre la Sierra Leone et la RDC (0-1).

La seconde mi-temps est aussi marquée par une domination congolaise. Cependant, les fauves congolais ont manqué de réalisme à plusieurs occasions.

Sierra Léonais et Congolais se sont livrés à une bataille sans merci. Les premiers voulaient sauver les meubles, après trois défaites successives. Les secondes tenaient à se qualifier dès ce mardi, après trois victoires successives. Au cours de la rencontre, sept cartons jaunes ont été distribués, dont six aux Sierra Léonais.