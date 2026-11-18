Les autorités communales de Bulongo, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), appellent les responsables des confessions religieuses et des établissements scolaires à renforcer l'application des mesures barrières contre la maladie à virus Ebola.

Réunis lundi 16 novembre autour du bourgmestre de la commune, les responsables des écoles et des lieux de culte ont été sensibilisés aux risques de transmission de la maladie dans les espaces accueillant un grand nombre de personnes.

Le bourgmestre Jean-Paul Kahindo Katembo a également annoncé la mise en place d'un suivi régulier afin de veiller au respect des mesures de prévention.

Des mesures renforcées dans les lieux de culte

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Selon l'autorité communale, les responsables religieux ont été encouragés à adapter l'organisation des célébrations afin de limiter les risques de contamination.

« Nous avons recommandé aux responsables religieux de répartir les fidèles en plusieurs groupes et d'organiser plusieurs cultes lorsque cela est possible. Le lavage des mains et la prise de température à l'entrée des lieux de culte doivent être systématiquement respectés », a expliqué Jean-Paul Kahindo.

Les écoles confrontées à un problème de surpopulation

Le bourgmestre reconnaît toutefois que l'application des mesures barrières demeure plus complexe dans les établissements scolaires.

Selon lui, la promiscuité observée dans certaines salles de classe rend difficile le respect de la distanciation physique.

« Dans plusieurs écoles, les classes sont déjà surchargées. Nous travaillons avec les services de l'éducation et leurs partenaires, notamment l'UNICEF, afin de renforcer l'accompagnement des établissements scolaires dans l'application des mesures de prévention », a-t-il ajouté.

Six cas confirmés à Bulongo

D'après les autorités locales, la commune rurale de Bulongo a déjà enregistré six cas confirmés de maladie à virus Ebola, dont un décès.

Face à cette situation, les autorités sanitaires et administratives invitent la population à respecter les mesures de prévention, à signaler rapidement tout cas suspect et à consulter sans délai les structures sanitaires habilitées en cas de symptômes.