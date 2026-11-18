Les cadres, militants et élus de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC) ont organisé, lundi 16 novembre à Kinshasa, un sit-in devant les bureaux de la vice-primature de l'Intérieur afin de réclamer la prise d'acte officielle de la reconduction de Modeste Bahati Lukwebo à la présidence du parti.

Selon les organisateurs, cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application des résolutions adoptées lors du quatrième congrès de l'AFDC tenu le 15 mars 2026 à Kinshasa.

Le secrétaire général du parti, Guy-Richard Malongo, affirme que depuis neuf mois, les démarches entreprises auprès du ministère de l'Intérieur pour obtenir cette prise d'acte sont restées sans suite.

L'AFDC dénonce un blocage administratif

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Les membres du parti accusent le ministère de l'Intérieur de ne pas avoir encore entériné les résolutions issues de leur congrès.

Selon Guy-Richard Malongo, les responsables du parti ont profité de ce sit-in pour déposer à nouveau les documents relatifs à cette procédure.

« Nous sommes venus avec l'ensemble des correspondances échangées entre notre parti et le ministère de l'Intérieur afin de nous assurer que le dossier soit examiné. Nous estimons que l'administration n'a qu'à prendre acte des résolutions adoptées par notre congrès », a déclaré Guy-Richard Malongo.

Selon les responsables de l'AFDC, le ministère justifierait ce retard par l'existence de contestations émanant de certains cadres du parti.

Les organisateurs du sit-in affirment cependant que les personnes concernées auraient déjà été exclues de la formation politique.

Un mémorandum remis au ministère

Prenant également la parole, le député national Landry Cizungu a exprimé son incompréhension face à la situation :

« Nous nous interrogeons sur les raisons qui expliquent ce retard. Un parti politique relève de la sphère privée et nous estimons que les décisions prises conformément à ses textes devraient être reconnues dans les délais appropriés ».

À l'issue de la manifestation, un mémorandum a été déposé au cabinet du vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur afin de solliciter une nouvelle fois la prise d'acte des résolutions du dernier congrès de l'AFDC.