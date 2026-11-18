Masques, statuettes, objets rituels : pendant la période coloniale, des pièces de patrimoine ont quitté le Togo pour rejoindre des collections et des musées étrangers.

Que représentent-elles aujourd'hui pour les communautés auxquelles elles ont été arrachées ? Le Palais de Lomé pose la question sur scène, les vendredi 20 et samedi 21 novembre, avec une création théâtrale t inédite.

La pièce est le fruit d'une démarche de recherche-création. Elle s'appuie sur des récits recueillis auprès des peuples konkomba, agomé et agotimé, qui racontent avec leurs mots la perte de ces objets, leur place dans la vie spirituelle et sociale, et l'espoir de leur retour. Sur scène, la kora, la danse et la parole se répondent pour faire revivre cette mémoire.

Le spectacle se décline en deux versions. À 15 h, une version pensée pour le jeune public scolaire aborde ces histoires avec une écriture adaptée à la sensibilité des enfants. À 19 h, une création plus ample et immersive s'adresse aux adultes et les invite à réfléchir sur la mémoire, l'histoire et la restitution.

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Ce sont deux écritures et deux expériences scéniques différentes, chacune révélant une facette de la même mémoire. La pièce arrive alors que le débat sur la restitution du patrimoine africain conservé dans les musées occidentaux prend de l'ampleur.

Elle rappelle que derrière chaque objet se trouve une communauté, et derrière chaque communauté, une histoire qui mérite d'être entendue.