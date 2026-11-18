Libreville, le 15 novembre 2026 -- Le Gabon poursuit ses démarches pour mobiliser ses partenaires internationaux autour du corridor minier Bélinga-Kobe-Kobe.Le ministre d'État chargé des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a reçu à Libreville Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cette rencontre a permis de présenter les avancées du projet et d'examiner les possibilités d'accompagnement de l'institution.Une vision présidentielle : transformer localement les ressourcesCe programme s'inscrit dans la vision du Président de la République, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui ambitionne de faire du Gabon « une nation souveraine, prospère et industrialisée ».

Une orientation qui rejoint les propos tenus par le Chef de l'État dans son discours sur l'état de la Nation du 15 juin 2026 :« Certes notre sous-sol regorge d'énormes ressources naturelles, mais tant qu'elles ne sont pas exploitées et transformées localement elles ne peuvent pas devenir une richesse profitable à nos populations. »

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Cette vision trouve une traduction concrète dans le corridor Bélinga-Kobe-Kobe, qui associe exploitation du minerai de fer, chemin de fer, port minéralier et production énergétique.Des avancées déjà visibles sur le terrainSur le terrain, plusieurs étapes ont déjà été franchies.

Le 8 juin 2026, le Chef de l'État a procédé au lancement des travaux du port en eau profonde de Kobe-Kobe, développé avec Africa Global Logistics (AGL) et Algest Investment Bank.

L'infrastructure prévoit notamment quatre postes à quai et un aménagement portuaire de 500 hectares.En parallèle, le projet minier de Bélinga, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, poursuit sa structuration avec le groupe australien Fortescue, notamment autour des études préparatoires et des conditions de développement du gisement.

Pour assurer l'acheminement du minerai, le programme prévoit une ligne ferroviaire d'environ 535 kilomètres reliant la mine au port de Kobe-Kobe. À cet ensemble s'ajoute un barrage hydroélectrique de 400 mégawatts à Boué, destiné à répondre aux besoins énergétiques du futur complexe industriel.

C'est dans cette logique d'intégration que les deux personnalités se sont rendues à la Base Zéro du futur port minéralier. Les responsables de la Task Force Bélinga et d'Algest Investment Bank y ont présenté les différentes composantes techniques du programme.

Le ministre a également rappelé les accords conclus le 5 novembre 2026 à Shanghai avec China Harbour Engineering Company (CHEC), pour les infrastructures ferroviaires et portuaires, et PowerChina, à travers Sinohydro, pour la réalisation du barrage de Boué.

La Banque mondiale mobilisable au-delà du financementAu-delà des infrastructures, les échanges ont porté sur la structuration financière, le contenu local et la formation.

Pour Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, l'enjeu est de permettre aux Gabonais de prendre pleinement part à la réalisation et à l'exploitation du projet. Il a évoqué un potentiel de 100 000 emplois et insisté sur la nécessité d'accompagner les entreprises nationales.« Toutes les entreprises gabonaises pourront s'inscrire dans ce vaste ensemble au nom du contenu local », a-t-il assuré. De son côté, Ousmane Diagana a salué l'ambition de faire du Gabon « un hub industriel et logistique puissant dans l'Afrique centrale ».

Il a souligné que la complémentarité entre la production énergétique, l'exploitation minière, le transport ferroviaire et les installations portuaires constitue un levier important de développement économique.

Le vice-président a également rappelé que l'intervention de la Banque mondiale ne se limite pas aux financements.« C'est également une institution de conseil, une institution de facilitation, une institution de mobilisation des autres partenaires », a-t-il expliqué.

L'institution pourrait ainsi mettre à contribution ses équipes basées à Libreville, Yaoundé et Washington pour accompagner le Gabon sur les plans technique, institutionnel et financier.

Reconnaissant la complexité du programme, Ousmane Diagana a néanmoins estimé qu'il n'était pas irréalisable, évoquant les enseignements de projets similaires menés sur le continent et ailleurs, notamment en matière de gouvernance et de mobilisation des partenaires publics et privés.

Sans annoncer de financement spécifique déjà accordé, cette rencontre ouvre des perspectives de coopération entre le Gabon et la Banque mondiale. Le défi est désormais de concrétiser les accords conclus, de coordonner les différents partenaires et de faire de ce corridor un véritable moteur de transformation industrielle, de création d'emplois et de développement économique au bénéfice des populations.